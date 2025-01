Salute to Vienna – újévi koncertek magyar művészekkel

Észak-Amerika hét városának kiemelt koncerttermeiben közel azonos időben tartották meg január elsején a több évtizedes újévi koncertsorozatot



New Yorkban a Lincoln Center David Geffen hangversenytermében lépett fel a Deák András karmester által vezetett szimfonikus zenekar, és újév napján ezzel egy időben Kanada, valamint az Egyesült Államok hat további városában, így San Diegóban, West Palm Beachben, Torontóban, Vancouverben, Calgaryban és Montrealban is megtartották a Salute to Vienna koncertet.



A Salute to Vienna (Üdvözlet Bécsnek) 2024-25-ös koncertkörútja – több egymással párhuzamosan utazó társulat közreműködésével – december 28-án kezdődött a kanadai Edmontonban, valamit az Egyesült Államokbeli Miamiban és Costa Mesában, majd január 2-án zárult Kanadában, Québec városában.



Összesen 20 amerikai és kanadai nagyvárosban búcsúztatták az óévet és köszöntötték az újévet a Salute to Vienna műsorával, számos magyar művész közreműködésével, köztük karmesterek, énekesek és táncosok fellépésével.

Közel harminc éve tart ez a páratlan koncertsorozat

Washingtonban december 29-én a Deák András vezette társulat adott koncertet a kétezres koncertteremben, a Strathmore Music Centerben. Az előadáson közreműködtek a szentesi Silver Táncsport Egyesület versenytáncosai, valamint a Budapest Balett művészei. Fellépett a Bécsből érkezett szoprán, az amerikai születésű Jennifer Davison és a bécsi tenor, Franz Gürtelschmied.



A repertoáron a Strauss-keringők mellett részletek szerepeltek Kálmán Imre és Lehár Ferenc műveiből. Az előadás a bécsi újévi koncertekhez hasonlóan a Kék Duna keringővel, valamint a Radetzky-indulóval zárult.



A Salute to Vienna újévi koncertsorozatot Glatz Attila Kanadában élő, magyar származású zenei szakember indította útjára 1995-ben, és azóta minden évben megtartják Kanadában és az Egyesült Államokban egyfajta tisztelgésként a hagyományos bécsi újévi koncertek előtt.