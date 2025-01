Január 13-án koncertet ad és táncházat muzsikál a Balkan Pop Up és a Poklade

A szervezők MTI-hez eljutatott közleménye szerint a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő Fonóban már hagyomány, hogy a balkáni hagyományok szerint is elbúcsúztatják az óévet és köszöntik az újat. A szerb nemzetiség nyelvében, vallásában, naptárhasználatában is különbözik a magyarságtól.



Az ortodox egyház nem tért át a Gergely-naptárra, hanem továbbra is az ókorban kidolgozott Julianus-naptárt használja, amely szerint a pravoszláv újévet január 13-án ünneplik. Ezen a napon ér véget a karácsonyi ünnepi időszak, melynek apropóján balkáni hangulattal, sok zenével és vidámsággal várnak mindenkit a Fonóban.

Újranyílnak a táncházak, így a magyar is, ami főleg a fiatalokat célozza meg

A Balkan Pop Up (Cselinacz Marko harmonika, Babcsán Bence szerb furulya, klarinét, szaxofon, Gráf Vivien ének) repertoárján makedón, bolgár, szerb, bosnyák, román dallamok szólalnak meg.

A Poklade zenekart legendás mesterek – Versendi Kovács József, Tiszai György és Peti Kovács István – tanítványai alapították 2010-ben Mohácson. Tagja Andrics Attila (basszprímtambura, tapan, ének), Pávkovics István (basszprímtambura, harmonika, ének), Cselinácz Marko (harmonika, ének), Bóka Balázs Andor (tamburabrács), Bischof Dávid (tamburabőgő), Róka Roland (prímtambura) és Pozsgai Gergely (prímtambura, basszprímtambura, ének).



A január 13-ai szerb újévi mulatság után újranyílnak a Fonó táncházai is, így a Martenica bolgár, a Kolo délszláv, a Berka moldvai és a szerdai vonós táncházak is, valamint továbbra is havonta egy alkalommal a Sarjú banda táncházába várják a tizenéveseket.