Hangadó: indul a közönségszavazás

Hangadó Jäger
Még egy hely kiadó a fináléban

A tavalyi siker után idén is megrendezik a Jägermeister Hangadó zenei tehetségprogramot, amelynek célja, hogy valós szakmai segítséget nyújtson a legjobb jelentkezőknek. A hangadó idei mentorai – iamyank, Lábas Viki és Vitáris Iván – öt előadót választottak a programba, amelybe most a közönség szavazataival további egy pályázó kerülhet be – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

Mint írták, a Hangadó 2026-os tehetségprogramjába rekordszámú pályázó, csaknem kétszáz előadó, illetve zenekar jelentkezett. A kiírás szerint olyan zenészeket keresnek, akik nem teljesen kezdők, de még nem igazán futottak be. A zsűri és a közönség által kiválasztott előadók egy háromnapos mentoring session-ön vesznek részt a budapesti Orange Termek stúdiójában, ahol intenzív stúdiómunka és személyes mentorálás segíti őket a fejlődésben.

Ők lesznek a mentorok

A mentorcsapatban három, eltérő zenei háttérrel rendelkező, ismert alkotó, iamyank, Lábas Viki és Vitáris Iván szerepel, ők készítik fel a versenyzőket, akik március 12-én élő koncerten mutatkoznak be Budapest egyik különleges, a Dunán úszó helyszínén, a Kassa hajó fedélzetén.

A közönségszavazásban a szavazatokat február 18. éjfélig várják a https://hu.jagermeister.com/hangado oldalon.

Hangadó Jäger

Hangadó: indul a közönségszavazás

