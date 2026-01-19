A magyar diákok féláron vásárolhatnak ötnapos fesztiválbérletet az idei Szigetre

A kedvezmény igénybevételéről a Sziget Szervezőirodával kötött megállapodás alapján a Fővárosi Közgyűlés döntött 2025. november 26-án. Mint írták, a jegyakció keretében az érvényes bérletekkel először a BKK dedikált aloldalán kell regisztrálni, ezt követően egyedi kuponkódot kapnak e-mailben a felhasználók. A kuponkód a Sziget hivatalos weboldalán váltható be a Sziget Diákbérlet by BudapestGO elnevezésű termékre.



Az akció január 19-én indul és július 31-ig, vagy – a fesztivál véges befogadóképessége okán – a készlet erejéig tart. A kedvezmény a magyar diákigazolvánnyal rendelkező ügyfelek számára érhető el, és a fővárosi közösségi közlekedésre érvényes bérletekhez kapcsolódik. A diákigazolvány és a jogosultság ellenőrzését a Sziget Szervezőiroda végzi a beléptetés során.

Július végéig kell beváltani a lehetőséget

Az akció időtartama alatt egy felhasználó egy alkalommal igényelhet kuponkódot, függetlenül attól, hogy hány diákbérletet vásárolt az adott időszakban. A jegyakcióban a BudapestGO alkalmazásban megvásárolt alábbi diákbérletekkel lehet részt venni: kedvezményes Pest vármegyebérlet, kedvezményes országbérlet, havi Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak, havi Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak.

A kedvezményes lehetőség keretében felhasználható bérletek vásárlásra a BudapestGO-ban július 29-ig van lehetőség, regisztrálni legkésőbb július 30-ig lehet, a kuponokat pedig július 31-ig válthatják be a felhasználók a Sziget webshopjában.



A részletek, feltételek és a regisztráció a BKK honlapján elérhető aloldalon, a https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/ajanlatok/sziget/-en találhatók. Az idei fesztivált augusztus 11-től 15-ig rendezik meg a Hajógyári-szigeten .



