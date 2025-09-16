Közös megemlékezés az elhunyt tagokról

A hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján elképesztően népszerű, és tagjaikat tekintve sok esetben átfedésben működő három csapat közös színpadra lépése annak idején több okból is elképzelhetetlen lett volna, de csaknem fél évszázad elteltével, hosszabb-rövidebb kihagyások és megannyi cserét követően most egymást erősítve mutathatják meg erejüket – szerepel a szervezők által az MTI-hez eljuttatott közleményben.



Az október 11-i esten a P. Box egykori énekese, Varga Miklós is csatlakozik volt bandájához. A P. Mobilhoz tizenhét év után tér vissza a dobok mögé Németh Gábor (aki nem mellesleg a Dinamit alapítótagja), a zenekar legénysége ráadásul néhány dal erejéig kiegészül Tunyogi Bernadettel, a legendás frontember, Tunyogi Péter lányával.

A P. Mobil zárja az estet

A koncerten a zenekarok megemlékeznek elhunyt tagjaikról is: a P. Mobil korszakos, Csillag leszel című slágerét adják elő közösen. A programot 19 órakor az Ős P. Box nyitja, 20 óra 15 perckor a Dinamit lép színpadra, majd az estet 21 óra 30 perctől a P. Mobil zárja.