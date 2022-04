Nyugati ritkaságok a keleti végeken

Reflektor néven új zenei fesztivál lesz július 14. és 16. között Budapesten

Az Örs vezér tértől néhány percre, Fehérdűlőn fellép a Temples, a Son Lux, a Squid, a Seafret, a Weval és a Porridge Radio is.



A most induló Reflektor missziója, hogy olyan nemzetközi fellépőket mutasson be a három nap alatt, amelyek tőlünk nyugatabbra rendszeres fesztiválszereplők, de itthon csak ritkán vagy egyáltalán nem láthattuk őket élőben – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.

Mint írták, olyan fesztiválok koncepciójából merítettek, ahol a középpontban a zene áll, és a látogatók délutántól hajnalig hallgathatják az ismert és a feltörekvő előadók koncertjeit.

A kisfesztivál a műfaji keretek széles palettájából válogat. A Reflektor ipari környezetben valósul meg: egy volt kamionmosó ad otthont a rendezvénynek az Élessarok mellett, ami az Örs vezér tértől nem messze fekszik, villamossal percek alatt elérhető.

A fellépők között lesz a 2010-es évek brit neo-pszichedéliájának legsikeresebb formációja, a Temples, amely először jön Magyarországra.

Az egyszerre meghitt, mégis grandiózus koncertjeiről ismert amerikai Son Lux a július 14-i csütörtöki nap headlinere.

A brightoni posztpunk formáció, a Squid szintén első alkalommal lép fel hazánkban, és legújabb lemezével érkezik az indie rockban utazó Porridge Radio.

A gitárzenei frontot erősíti az osztrák pszichedelikus space rock power trió, a Mother’s Cake is.

Az elektronikus és akusztikus hangszereket párosítja a szintén július 14-én színpadra lépő cseh Floex, és aznap játszik a folkos indie popban utazó brit Seafret.

A holland elektronikus duó, a Weval július 16-án zenél, akárcsak a sötét folk goth dallamokat hozó A.A. Williams vagy a belga Whispering Sons, amely no wave és industrial elemekkel tűzdeli posztpunkját.

A magyar színtérről a Reflektor fellépői között lesz a Jazzbois, Devil’s Trade, iamyank, Superflake, O’Sullivan, a Perrin, az Anahit, a Black Bartók, Böbe, a Flanger Kids, Boebeck, a LavaLava, lesz továbbá Beat on the Brat Classics dj-szett és élőhangszeres Acoustic Minimal Techno Party.

Rock, elektronikus zene, indie, és mindez egy indusztriális környezetben – alig félórára a belvárostól!