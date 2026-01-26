Magyar Zene hírek

Magyar zene

Elhunyt Lattmann Béla basszusgitáros

1989 óta tanított a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékén

A Charlie Band és Zorán zenekarának tagja, korábban többek között a Kaszakő, a Kőszegi Group, a Berki Tamás & Shabu-Shabu vagy a László Attila Band zenésze hétfőn reggel, 65 éves korában halt meg – tette közzé fia, Lattmann Olivér közösségi oldalán.

Lattmann Béla 1960-ban született Dorogon. Zenei tanulmányait a dorogi Erkel Ferenc Zeneiskolában kezdte, a tanult a Győri Zeneművészeti Főiskola zongora szakán, majd a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jazzbőgő tanszakán végzett.

Basszusgitárosként számos kiváló zenei produkció szereplője volt, mások mellett a Kaszakő, a Things együttes, a Berki Tamás és a Shabu-Shabu, a László Attila Band, a Lattmann Quartet tagjaként muzsikált, stúdiózenészként több mint száz lemezen működött közre. Évtizedek óta állandó tagja volt a Charlie Bandnek és Zorán zenekarának.

Körbezenélte a világot

Több nemzetközi turnén, fesztiválon vett részt, többek között az Egyesült Államokban (2004-ben New York, Washington, Chicago), Indiában, Izraelben, az Ankarai Jazz Fesztiválon, a Moszkvai Jazz Fesztiválon. Világhírű hazai és külföldi művészekkel (Toots Thielemans, George Duke, Billy Cobham, Randy Brecker, Bob Mintzer, Tommy Campbell) állt együtt színpadon.

1989 óta tanított a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékén. Közreműködött az alap- és felsőfokú basszusgitár-oktatás tantervének kidolgozásában, tankönyveket is írt a témakörben. A jövő basszusgitárosait a Zeneakadémia mellett a Kőbányai Zenei Stúdióban is oktatta.

Az ő basszusgitár/bőgő játéka hallható például a Kaszakő – Édenkert (1983); a Things – Blues for the Last Punk (1987); a Things & Tony Lakatos – Mother Nature (1990); Horváth Kornél – Rag Handed (1992); a Morgan Workshop (1994); Charlie – Charlie (1994), – Mindenki valakié (1995), – Annyi minden történt (1997), – Mindenen túl (2020); a László Attila Band – The Only One (1995), – Smart Kid (1999), – Once Upon A Time (2002), – Just Trust (2006); a Berki Tamás & Shabu-Shabu – Berki Sings Jazz (1996); a Csányi-Lattmann Quartet – A Walk on the Beach (2010); és Orosz Zoltán – Csak játék (2014) című lemezén.

2008-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét kapta, 2018–ban Artisjus előadóművészeti díjban részesült, 2022–ben a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át.

