Te félsz, hogy kimaradsz? A Pandora Projekt felszabadít!

Nézd meg a dalhoz készül klipet itt: youtu.be/3_pjlJGH8nw

„A dal egy belső önmarcangolásból való megnyugvásra találás. A címe: fomo (fear of missing out ), azaz a kimaradástól való félelem. Nagyon sok fiatal küzd a nemet mondással, és a saját határainak tiszteletben tartásával. Nekünk is nagyon sok fejfájást okozott ez. Szimbolikus, hogy ez a dal is nagyon nehezen nyerte el a végleges formáját.

A fomo egyben az elmúlt egy évünkről szól, amely során rengeteg élményben volt részünk. Nagyon hálásak vagyunk, hogy ilyen rövid idő alatt idáig eljutottunk. Ugyanakkor előfordult, hogy nyomasztó volt az a törekvésünk, hogy mindig, mindenhol jelen legyünk. Ma már elengedtük ezt, és bátran otthon merünk maradni, ha valami már nem fér bele az életritmusunkba.” – mesél Dorci, aki szerint ez is csak egyfajta megfeleléskényszer, és a sok szép élmény is kiüresedhet, ha túlzásba visszük, és elfelejtünk befelé figyelni közben.

Bő egy éve jelent meg Major Dorci és Végh Janka vezette Pandóra Projekt, első klipje.

Az azóta több fesztivált és a Budapest Parkot is meghódító zenekar ötödik klipje egy visualizer lett, mely érzékletesen jeleníti meg a dal témáját. A duó mindemellett egy TikTok sorozatot is indít elmúlt két évének élményanyagából.

Első lemezének megjelenését jövő év elejére tervezi a csapat, amelyet 2023. január 21-én egy óriási koncerttel is megünnepelnek a Fonóban.

facebook.com/pandoraprojektband