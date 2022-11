Madarász Iván az Artisjus tiszteletbeli elnöke

Madarász Iván tiszteletbeli elnökként folytatja korábbi misszióját – feladatának érzi tovább erősíteni az Artisjus kedvező megítélését.

Az Artisjus Egyesület küldöttgyűlése hivatalosan most először választott tiszteletbeli elnököt, Madarász Iván Kossuth-díjas művész kapta meg a kitüntető címet. Hasonló kinevezést, „örökös elnöki” címet utoljára Kodály Zoltánnak szavaztak meg a hazai szerzők, ám azt még az Artisjus elődszervezete adományozta a zeneszerzőnek. A tiszteletbeli elnök jogai és kötelezettségei megegyeznek az egyesületi tagokéval, de a címet csak az egyesület korábbi elnökei tölthetik be. Madarász Iván a tizennegyedik elnöke volt a szerzői egyesületnek, a két évre szóló vezetői tisztségre háromszor választották újra. 2014-től egészen 2022-ig ő töltötte be az elnöki szerepet, majd 2022 februárjában Németh Alajos „Lojzi”, a Bikini alapító-dalszerzője váltotta őt a poszton. Madarász Iván volt az első olyan zeneszerző, aki nem miniszteri kinevezéssel, hanem a zeneszerzők választásával került a Vezetőségbe.

„Életem csaknem felét, 32 évet az Artisjusban töltöttem. A mai napig a szerzői egyesület az életem meghatározó területe a komponálás és a Zeneakadémiai tanítás mellett. Korábban elnökként és most az új posztomon is arra törekszem, hogy a szerzők baráti együttműködése fennmaradjon műfajoktól és stílusoktól függetlenül. Feladatomnak érzem az egyesületünkről kialakult kép folyamatos formálását is. Ahogy azt egyre többen elismerik, az Artisjus már évtizedek óta nem egy bürokratikus hivatal, hanem a magyar zeneszerzők, szövegírók, költők, irodalmárok társasága. Ők pedig az Egyesületben azért dolgoznak, hogy biztosítsák a szerzők alkotómunkájához megfelelő körülményeket.”

Madarász Iván 1949-ben született, Kossuth-, Erkel Ferenc-, Bartók-Pásztory-díjas zeneszerző, többek között a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével is kitüntették. 1980 óta állandó oktató a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, ahol 2002 óta egyetemi tanári rangban a zenetudományi és -elméleti tanszéken tanít. Az Artisjus vezetőségében korábban végzett munka mellett a Magyar Zeneszerzők Egyesületének alapító és elnökségi tagja, valamint több zenei alapítvány kurátora.