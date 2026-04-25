75-né többen jelentkeztek a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversenyre

Új helyszínen, a régi színvonalon tartják meg

Négy kontinensről hetvenhat zongorista jelentkezett a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversenyre, amelyet szeptember 15. és 20. között rendeznek meg Pécsen – tájékoztatta a szervező Filharmónia Magyarország csütörtökön az MTI-t.



Közleményükben felidézték, hogy a Filharmónia idén a fiatal zongoristáknak kínál bemutatkozási lehetőséget a zongoraverseny megrendezésével, amelyet ezúttal nem a Zeneakadémián, hanem a pécsi Kodály Központban tartanak meg szeptember 15. és 20. között.



Közölték: a versenyen indulókat nemcsak a pécsi közönség, de a streaming szolgáltatásnak köszönhetően az egész világ megismerheti, a pénzjutalommal járó díjak mellett pedig számos fellépési lehetőség is szerepel a nyeremények között, továbbá a versenyről felvétel készül.

Ázsiából és Amerikából is jelentkeztek

A héten zárult le a jelentkezés: négy kontinensről összesen hetvenhat zongorista pályázott, így Kanada, Japán, India, Egyesült Államok, Kína, Egyesült Királyság, Oroszország, Franciaország, Georgia, Ausztrália, Írország, Magyarország, Indonézia, Dél-Korea, Észak-Macedónia, Olaszország, Németország, Azerbajdzsán, Mexikó, Svédország, Ausztria, Vietnám, Kazahsztán és Tajvan is képviselteti magát zongoristával Pécsen.



A közleményben Szamosi Szabolcsot, a Filharmónia ügyvezetőjét idézve kiemelték, hogy az érdeklődés a garancia arra, hogy a szeptemberben Pécsen zajló középdöntők és döntő rendkívül magas színvonalú lesz.



