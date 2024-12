Az ünnepnek megfelelő tematikával készültek a szervezők

Isten és az ember kapcsolatát megzenésítő darabok is elhangzanak a Pannonhalmi Főapátság karácsonyi orgonahangversenyén, amelyet december 26-án tartanak a Szent Márton-bazilikában – tudatta a főapátság az MTI-vel.



A hangversenyen Olivier Messiaen francia zeneszerző legismertebb orgonaciklusából, Az Úr születése című sorozatból hangzanak el művek, amelyeket Johann Sebastian Bach dallamai egészítenek ki.



Először Messiaen 1935-ben komponált orgonaciklusából A Szűz és a Gyermek című nyitó tételt hallhatja a közönség, amely Jézus születésének misztériumát mutatja be. Ezt követően Bach Praeludium et Fuga in C orgonaművével folytatódik a hangverseny.

Két időpontban csendülnek fel a Messaien- és Bach-darabok

Ezután egy újabb Messiaen-mű következik, Az Isten gyermekei a születés csodáját önti zenei formába. A francia zeneszerző után Bachnak a háromtételes Sonata V című darabja csendül fel.



A hangverseny második felében szintén a két zeneszerző alkotásai váltogatják egymást: Messiaen orgonaciklusának egyik tétele, a Jézus elfogadja a szenvedést című az ember és Isten kapcsolatának titkát, Jézus önkéntes áldozatát ábrázolja a zene nyelvén.

Ezt követően Bach háromtételes Concerto III című darabja hangzik el, majd a Messiaen-sorozat záró tételében, az Isten köztünk van címűben az emberré lett Isten csodáját élheti át a közönség.



A karácsonyi orgonakoncertet két időpontban, délután 13:30 és 15:30 órai kezdettel rendezik.