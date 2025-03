Egy év múlva lesz ebből valami

A Madách Színház pályázatot hirdet új magyar musical megalkotására. A nyertes pályaművet a Madách Színház Stúdiószínpadán mutatják be a 2026/2027-es évadban – közölte a teátrum pénteken az MTI-vel.



A pályázat lebonyolítása öt szakaszból áll, az első, a pályázatra való jelentkezés április 15-én éjfélkor zárul. A jelentkezéseket a musical_palyazat_2025@madachszinhaz.hu e-mail címre kérik elküldeni, az alkotók neveinek és a készülő mű címének feltüntetésével – áll a közleményben.



A második szakaszban, június 30. éjfélig a pályázóknak be kell adniuk a készülő mű öt dalának demo felvételét, egy jelenetet és a szinopszist. A beadást követően a szerzők egy prezentáció keretében mutatják be a fenti darabrészletet. Ennek alapján határoz a zsűri a kieső, illetve a versenyben maradó művekről

– írták a közlők.

Koncertszerű feldolgozások fogják eldönteni, kié lesz a lehetőség

A harmadik szakaszban, szeptember 30-ig, a jelentkezőknek a szövegkönyvet és a kottaanyagot kell elkészíteniük, valamint a kiválasztott művek teljes zenei anyagát demo felvételen. Az eredmény publikálását követő hónapokban a kiválasztott művekből 30 perces koncertszerű bemutató készül, a szerzők betanításában.



A koncertszerű bemutatók színpadra állításához a Madách Színház rendezőt, előadókat, technikai segítséget és a próbákhoz helyiséget biztosít.



2026 januárjában a Madách Színház Stúdiószínpadán mutatják be a kiválasztandó műveket 30 perces koncertszerű feldolgozásban, ezt követően dönt a zsűri a nyertes pályaműről.

A díjnyertes pályaművet az előzetes tervek szerint 2026 tavaszán mutatják be Madách Színház Stúdiószínpadán.



A beérkező pályaműveket szakmai bizottság bírálja el, melynek tagjai Balatoni Monika dramaturg-rendező, Kocsák Tibor zeneszerző, a Madách Színház zenei vezetője, Müller Péter író, Szirtes Tamás rendező, a Madách Színház igazgatója és Tihanyi Ákos koreográfus.



A pályázaton egy pályázó egy művel vehet részt, és csak olyannal, amelyet még nem mutattak be nyilvánosan. Hozzátették, hogy a Madách Színház által meghirdetett korábbi pályázatokra már benyújtott musicalekkel sem lehet újra pályázni.



További információ a Madách Színház honlapján található.