Visszavonhatatlanul meghozza a nyarat Opitz Barbi új klipjében

A dal hangzása, hangulata kicsit más, mint amit eddig megszokhattunk Barbitól, akinek célja, hogy további stílusokban is kipróbálja magát. A szöveget korábbi események ihlették.

„Az Elengedem nem a jelenlegi kapcsolatomról szól, még tavaly tavasszal, jóval a megismerkedésünk előtt írtam, csak különböző okok miatt most hoztuk ki. Ahogy akkor lezajlott bennem az elengedés folyamata, azt érzem most is, csak inkább az engem érő negatív hatásokkal kapcsolatban” – mondta el az énekesnő a dalról. „Sok jót és rosszat kapok, utóbbiakat elengedem. Pár éve ez nehezebben ment, de mostanra erősebb vagyok: inkább hálásnak érzem magam a jó dolgokért, nem akarok elmerülni a problémákban” – fogalmazott Barbi.

Az új Opitz Barbi klipet itt megtalálod:

youtube.com/watch?v=KfTEhOiwYoE

Némi kedvcsinálónak idéznék a zeneszerzőtől, Somogyvári Dánieltől (megszámlálhatatlanul sok zenei sláger alkotója):

„Azok az igazán jó hangszerelések, amikben kevés, de jellegzetes dolog van, ami kitölti az egészet.”