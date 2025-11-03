A régizenejátszás nagyjaival várja a közönséget csütörtöktől négy napig



A közleményben kiemelték, hogy a négynapos programsorozat keretében négy helyszínen négy hangversenyt hallhat majd a közöség Magyarország és Európa legkiválóbb historikus együtteseinek és fiatal tehetségeinek közreműködésével.



A fesztivál november 6-án a Festetics Palota Tükörtermében veszi kezdetét, ahol Thibault Noally hegedűművész és karmester, illetve együttese, a Les Accents kalauzolja a hallgatóságot a 17. századi francia, olasz és német hegedűiskola világába

– írták a közleményben.

BeNe-duó adja majd a barokk hangzást

November 7-én a Károlyi-Csekonics Palota Báltermében a holland furulyaművész, Lucie Horsch, valamint a belga csembalista, Justin Taylor közös estje az itáliai, francia, német és németalföldi barokk furulya- és csembalóirodalom gyöngyszemeiből nyújt majd ízelítőt – tették hozzá.



November 8-án a Karmelita kolostor Beethoven-termében a Vashegyi György vezette Purcell Kórus és Orfeo Zenekar koncertjét hallhatják az érdeklődők, amelyen Antonio Caldara, Gregor Joseph Werner és Joseph Haydn egy-egy műve hangzik el.



A november 9-ei zárókoncertet a Zeneakadémia Solti Termében tartják, ahol a belga tenor, Reinoud Van Mechelen és együttese, az A Nocte Temporis szólaltatják meg Bach és Hoffmann kantátáit.