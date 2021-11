Itt az intermediális duó legújabb alkotása!

Megjelent a ONE – Confluence of Arts produkció legújabb videóklipje, mely “Waiting For My Love” című felvételükhöz készült. Ők így fogalmaznak a leg-újabb dalukról:

– Mindenki életében vannak nehéz időszakok, amikor a percek órák hömpölygő lassúságával múlnak csak: a reményteli várakozás dala a “Waiting For My Love”.

A zenés szerzeményhez megálmodott kisfilm a Telkiben élő Csatorday Dóra festőművész és Janky Balázs zeneszerző-szövegíró, a Time és a Tornádo együttes énekesének 2020 májusában debütált alkotópárosának immár ötödik klipje.

Nem kellett keveset várni az újabb közös műre: a páros legutóbbi klipje tavaly októberben készült el.

A ONE rockos popzenét és a modern képzőművészetet elegyítő audiovizuális alkotásai már 2 milliós nézettség felett járnak saját YouTube-csatornájukon, közel 10 ezres követőtáboruk pedig a világ minden tájáról származó művészet- és zenekedvelőkből áll.

Talán nem véletlen, de a videóklipjeikhez általában Dóra legújabb festményeit hasxználják, így egyúttal virtuális gallériaként is használják a közös szerzeményeket.

Csatorday Dóra festőművész, képei a szürrealizmus felől mutatják meg a valóságot. Ha nem éppen videóklipet rendez, akkor éppen valószínűleg műtermében tartózkodik, hogy a valóságot a saját ízlése által megfesse.

Jánky Balázs régi zenész, és énekes (ő énekelte Király Lindával a korai Big Brother főcímdalát), korábbi zenekaraival is sok-sok örömet okozott a magyar zenehallgatóknak!

A világ minden táján vannak rajongói a zenekarnak!