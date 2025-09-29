Veszprémben szinte minden sarkon koncert, vagy kórusének várja az érdeklődöket

Flashmobok, nagykoncertek és szabadtéri minikoncertek várják az érdeklődőket városszerte a 13. Nemzetközi Romantikus Kórusfesztiválon Veszprémben október 4. és 12. között.



A fesztivál küldetése a 19. századi romantikus kóruszene szélesebb körű megismertetése. Az első találkozót 1988-ban rendezték meg, amely később nemzetközi eseménnyé nőtte ki magát. A hagyományt, melyet Kollár Kálmán, a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság egykori karnagya indított útjára, 2023-ban élesztették újra Varga Áron művészeti vezetésével – közölték a szervezők az MTI-vel.



A kilencnapos fesztivál során 14 nyilvános esemény várja a közönséget. A belvárosban flashmobokat szerveznek, a nagykoncertek a Pannon Egyetem Aulájában hallhatók majd, október 10-én Veszprém bemutatkozik címmel a város és környékének kórusai adnak ízelítőt a repertoárból. Október 11-én pedig a vendégkórusok mutatkoznak be.

Grandiózus lesz a fesztiválzárás

Ezen kívül szabadtéri minikoncertek várják az érdeklődőket október 11-én délelőtt az Óváros tér és a vár környékén. A fesztivál résztvevői ezenkívül öt különböző felekezet templomaiban is fellépnek október 12-én, gazdagítva Veszprém vallási közösségeinek liturgikus életét. A fesztiválzáró gálahangversenyt október 12-én délután tartják, egy 200 fős egyesített kórus előadásában hallható majd Rossini O salutaris hostia című műve, valamint Bánó Tamás Barnabás Nocturne című műve. Ez utóbbi lesz a darab ősbemutatója.



A fesztiválon Veszprémet a Paloznaki Kamarakórus, a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság, annak Búzavirág Gyermekkara, valamint Veszprém Város Vegyeskara képviselik. Fellép az olasz Coro Genzianella di Roncogno, a szlovén Vokalna Skupina BeleTinke, valamint a soproni Kórus Spontánusz.