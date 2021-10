Magyar Borival lép fel a Makám!

A Huur Huur Tu világhírű torokénekesei, az izraeli Omer Klein dzsessz-zongorista és triója vagy a cseh-amerikai Marta Töpferová egyedi hangú dalszerző-énekes Milokraj nevű formációja is szerepel a Fonó Budai Zeneház novemberi műsorán.

A következő hetekben a hazai nép- és világzenei, valamint dzsessz színtér képviselői is koncertet adnak: a Hungarian FolkEmbassy 10. születésnapját ünnepli, Koncz Gergely Magyarpalatka című lemezét mutatja be, közös estén lép fel a Makám és a Söndörgő, de lesz Parno Graszt, Tóth Viktor Arura triója és a Cimbalom Brothers is – közölték a szervezők az MTI-vel.

A Huun-Huur-Tu már többször fellépett a Fonóban, ezúttal november 7-én lesznek láthatók és hallhatók. Az együttes a hagyományos tuvai torokének stílus legismertebb képviselője: a különleges énektechnika során egy énekes egyszerre két-három hangot is megszólaltat.

1992-ben alakultak Oroszország autonóm köztársaságában, Tuvában, a mongol határ közelében, ahol a türk-mongol nyelvet beszélő tuvinok dalaiban központi szerepet játszik a természet, a környezet, az állatok. A Huun-Huur-Tu a régi dalokat és dallamokat saját készítésű, hagyományos hangszerek kíséretében, eklektikus hangszereléssel adja elő.

Marta Töpferová generációja egyik legegyedibb hangú énekes-dalszerzője. A Csehországból származó, fiatal korában az Egyesült Államokba vándorolt Töpferovát közép-európai zenei öröksége (megzenésítette számos cseh költő műveit) mellett a latin-amerikai zene is meghatározza.

November 12-én Marta Töpferová és a Milokraj egy este ad koncertet a Cimbalom Brothersszel, amely – akárcsak az énekesnő – lemezével felkerült a nemzetközi világzenei toplistára.

A zongorista Omer Klein Tel-Aviv után Bostonban, majd New Yorkban tanult, itt a helyi dzsesszélet meghatározó alakjává vált, jelenleg Németországban él. 2018-ban a német Grammynek nevezett Echo-díjat nyerte el Sleepwalkers című albumával.

A Fonóba november 13-án triójával érkezik legutóbbi albumukkal, a Radio Mediterannal. Ugyanezen az estén a hazai dzsessz kiemelkedő alakja, Tóth Viktor is fellép Arura triójával.

Idén ünnepli megalakulása tízedik évfordulóját Rosonczy-Kovács Mihály hegedűs zenekara, a FolkEmbassy. November 30-án kétrészes koncertjük első felében válogatás hangzik el a formáció külföldön bemutatott tematikus műsorából, a második részben pedig új lemezüket mutatják be, amelynek címe: Báthory-Balassi-Bem-Balatonboglár – népzenével és régizenével a magyar-lengyel barátságról.

A Krulik Zoltán által alapított Makám számos megújulást ért meg az évtizedek alatt, ma is az egyik legtermékenyebb zenekar, szinte évente új albummal. Lovász Irén, Palya Bea, Szalóki Ági, Bognár Szilvia is volt a Makám énekes-szólistája, november 26-án Magyar Bori lép velük színpadra a Fonóban. Ugyanezen az estén a délszláv tamburazenét virtuózan, saját arcára formálva játszó Söndörgő is fellép.

Türk-mongol zenekar, Töpferová, Omer Klein, a Söndörgő – színvonalasnak ígérkezik a november is!



