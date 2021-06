Nem Érlek El – Itt az új NFR-lemez második előfutára

Új album a metálpestiektől!

A Pest megyei modern metál csapat folytatja azt a masszív menetelést, amit az év elején bemutatott „Nem Felejtek” című daluk megindított. Az új dal esetében sem mondhatjuk azt, hogy a banda visszavett volna a tempóból, vagy az erős mondanivalóból, a klip képi világa és az abban feltűnő extravagáns szereplőgárda már csak egy igen erős pont az I-re!

Az új dalról és klipról a zenekar énekese, Kerecsen „Leci” László a következőket közölte:

– A klipet már akkor magam elé álmodtam, mikor a dalszöveg született, éppen ezért látványos lehet a párhuzam a dal mondanivalója és a képi világ között. Sajnos bár reményekkel telien, de mégis törésekkel indult ez az év is számomra, elveszítettem egy jó barátot, a vírus következményei hatással voltak a családomra és újra kellett terveznem sok mindent a magánéletemben is.

Ezek az érzések szülték ezt a dalt, de egyáltalán nem bánom, hiszen mindig is volt egyfajta keserédes hangulata a szövegeimnek, így ezúttal is önazonos tudtam maradni.

A klippel kapcsolatban, az aki ismeri a zenekart, nem fog meglepődni a ránk egyébként sokszor jellemző filmes utalásokon. Ez ugyan soha nem egy tudatos lépés, mindössze filmrajongásom és a szakmámból adódó hozadék, ami ezúttal Stephen King: Halálsoron című ismert drámáját veszi alapul. Ezt az alap történetet egy plusz cselekmény szállal egészítettem ki, ahol kedves barátunk, Koltai Virginia a bibliai 7 fő bűnt testesíti meg rövid montázsok erejéig.

A történet fősodrában pedig szintén fantasztikus, zenekar közeli emberek segédkeznek kezdve Debreczeni Márktól, az EVERMIND énekesétől, Rudolf Máté többszörös hazai és nemzetközi sikereket is elért natural testépítőn keresztül (akinek egyébként testvére, Gergő is feltűnik a klipben), valamint a talán sokak számára legnagyobb meglepetés Sipos Peti, aki szintén a zenekar barátjaként elsők között mondott igent a karakter szerepre.

Legutóbb egy angol nyelvű dallal jelentkeztek, ami szintén nagy siker lett.

Nagyon meglepődtünk, hogy magyar szöveg nélkül is sokak kedvence lett ez a dal.

Ami nekünk nagyon fontos ebben a dologban, az egyrészt az, hogy a Kockázat Nélkül érkező új lemezünk címéhez stílszerűen valami „szemben az árral” üzenetűt húzzunk elő, abban az időszakban, amikor mindenki látványosan magyar szövegekkel próbál kooperálni, viszont az NFR-nek soha nem ez a már sok előadónál tapasztalható erőszakos törtetés volt a célja, hanem, hogy a korszellemmel haladva, de mindig saját utakon tudjon maradni.

A másik oldal, ami számunkra sokkal fontosabb annál, hogy a dal adott esetben milyen eléréseket és sikereket produkál, az az hogy egy jótékony cél mellé tudtunk állni a segítségével, ahol a dalhoz készült exluzív merch bevételeit osztottuk meg egy gyógyíthatatlan izombetegségben szenvedő nagyon kedves rajongónkkal! Akkor is, ha nem feltétlen mi vagyunk a legnagyobb tömegeket mozgató rockzenekar itthon, de ettől még a saját lehetőségeihez képest mindig maximális lojalitással cselekszünk és ott vagyunk ha kell!

(A zenekar jótékonysági felajánlásáról itt olvashattok: https://bit.ly/2RO15A7 )

Június 12-én a Road vendégeként lépnek fel a Barba Negra Trackben.

– Ennél jobb és megtisztelőbb lehetőséget az „újrakezdésre” szerintem egyikünk sem kívánna! Az elmúlt években többször felmerült már gondolati síkon a két zenekar „találkozása”, de én nagyon örülök, hogy mostanra álltak össze úgy a csillagok, hogy ez meg is tud valósulni, mert most érzem azt az NFR-ben, hogy rendelkezik azzal az érett és kötelességtudó mentalitással, amivel legjobb reményeim szerint mi is hozzátudunk már tenni az estéhez.

Nagyon jól tudom, hogy a ROAD zenekar és közönsége között mennyire hűséges, már szinte családnak nevezhető kapcsolat van. Mi sokkal kissebbe ugyan, de szintén ezt a kapcsolatot ápoljuk az NFR közönséggel és pontosan ezért tartjuk fontosnak, hogy ezek az emberek már a mi koncertünk alatt is érezzék nagyon jól magukat!

A klip linkje: https://www.youtube.com/watch?v=sqXITUlWEUE

A zenekar elérhetőségei:

www.facebook.com/newfriendrequest

www.instagram.com/nfr_band

A New Friend Request nem bír leállni, új klipet hoz nyilvánosságra!