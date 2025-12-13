Magyar Zene hírek

Magyar zene

Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Azahriah is fellép a 2026-os Fezenen

Picture of magyarzene

magyarzene

A 2026-os székesfehéri fesztiválon a finn Sonata Arctica és a német Destruction is koncertet ad

A Fezent jövőre a korábbiakhoz képest mintegy tíz nappal korábban, június 19-től 21-ig rendezik meg, így a nyári fesztiválszezon egyik első nagy rendezvénye lesz – közölték a szervezők szombaton az MTI-vel.

Ez lesz az utolsó utolsó Balázs-Korda koncert?

Mint írták, Azahriah két év kihagyás után tér vissza a székesfehérvári fesztiválra. A most bejelentett első nevek sorában szerepel a hazai pop/hiphop színtér képviseletében a Halott Pénz, Dzsúdló, a Carson Coma és a ValMar, a rock/metál rajongók pedig az Ossian, a Road és a Totális Metál koncertjére készülhetnek. Őket egészíti ki a legendás finn Sonata Arctica és a német Destruction.

A könnyedebb, bulizós programot kedvelők számára ismét lesz Necc Party a Fezenen, és természetesen a 2026-os évben sem kell nélkülözni Korda György-Balázs Klári kettősét.

