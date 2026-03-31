Tovább folytatódik a megénekelt magyar költészet fonala

A Kaláka és a Sebő együttes Jordán Tamással közösen idézi meg József Attila költészetét a Marczibányi Téri Művelődési Központban április 11-én, a magyar költészet napján. A Szeressetek szilajon című esten ikonikus verseket és jól ismert dalokat hallhat a közönség.



A szervezők MTI-hez kedden eljuttatott közleménye szerint az előadás ikonikus versekből és régi, kedvenc dalokból áll, így egyszerre kínál meghitt emlékezést és örömteli zenei élményt.



Az est koncepcióját a Merlin Kommandó Születésnapomra című József Attila-estje ihlette, amelyet 1991-ben mutattak be. A Merlin Kommandó műsorát a résztvevők – Jordán Tamás, a Kaláka és a Sebő együttes – többször előadták, Erdélyben is turnéztak, és a magyar énekelt vers hagyományának fontos állomásává vált.

Egerben megismétlik a programot

A mostani est repertoárját a közreműködők korábbi József Attila-műsoraiból válogatták, kibővítve a Merlin Kommandó óta született új dalokkal. A résztvevők mindegyike korábban is rendszeresen fellépett József Attila-estekkel az Egyetemi Színpadon, a Kaláka Klubban, illetve más koncerthelyszíneken, így az előadás az 1970-es, ’80-as évek hangulatát is felidézi.



A közleményben kiemelik: 2025-ben József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából a Ferencvárosi Művelődési Központban rendeztek egy hasonló estet, amelyet a költő halálának napján mutattak be. A nagy sikerre való tekintettel született meg a Szeressetek szilajon címmel újra összeállított előadás, amelyet a költészet napján, József Attila születésnapján mutatnak be – emelik ki a közleményben.



A műsor a 46. Kaláka Fesztivál nyitóeseményeként június 25-én Egerben is hallható lesz. A szervezők és a közreműködők célja, hogy a közönség együtt ünnepelje a költészetet és a zenét, amely generációk óta összeköti a hallgatókat a klasszikus magyar költői hagyománnyal – áll a közleményben.



