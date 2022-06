Zenekaros pólóban bárhol lehet feszíteni: a bringán, a buszon, egy kávézó teraszán vagy egy buliban – még mindig egy életérzés!

Június 17-18-19-én, péntek-szombat-vasárnap azonban még nyári koncertélményt is nyerhetünk, ha erről fotót is osztunk meg a közösségi médiában. Jön a MÖRCSFESZTIVÁL 2022: azaz a zenekari póló hétvége.



A ProArt – Szövetség a Szerzői Jogokért célja, hogy a nyári szünet első hétvégéjén minél többen vegyék fel kedvenc zenekari/előadói pólójukat, készítsenek egy szelfit vagy rövid videót, és töltsék fel Facebookra, Instagramra vagy TikTokra a #morcsfesztival hashtaggel.



És nyeremény is lesz? – kérdezhetné joggal az egyszerű rajongó.

Persze, hiszen A ZENEKARI PÓLÓ HÉTVÉGE résztvevői között egy értékes koncertutalványt sorsolnak ki, ami biztosan jól jön bármelyik zenerajongónak a fesztiválszezon küszöbén!



A szervező ProArt – amelynek alapítói között van az Artisjus, az EJI és a MAHASZ – olyan közösségi megmozdulást tervez, amelyben előkerülnek a kedvenc zenekari mörcs termékek és ruhadarabok, és kiderül, hogy a barátok vagy a kollégák közt kinek van még meg a Nirvana-pólója, ki rajong hazai és ki külföldi előadóért

Kiderül, ki az igazi Leander vagy Halott Pénz, Alee vagy Blahalouisiana, Bagossy Brothers Company vagy Quimby rajongó!



De ez a rendezvény annak is jó hír, aki felfrissítené “mörcs ruhatárát”, nem kevesebb, mint már több mint 50 hazai zenekar és előadóművész csatlakozott a ProArt – Szövetség a Szerzői Jogokért által útnak indított MÖRCSFESZTIVÁL kezdeményezéshez:

és a www.fairplayhungary.hu oldalról könnyen elérhetők a legfrissebb mörcs termékek, kedvenc előadóink ajándéktárgyai, hogy a ruházkodásunkon is lássuk, mi igazán odavagyunk kedvenc zenekarunkért!



De nem csak azon, hiszen zenekari póló, pulóver mellett bögre, vászontáska, tolltartó, kitűző, kulacs, de akár még tornazsák is megvásárolható… Ezek összefoglaló neve az angol merchandising (kereskedelem, értékesítés) szóból rövidült merch, amelyet magyarul gyakran – fonetikusan – mörcsként emlegetnek.



És mi is a cél?

A MÖRCSFESZTIVÁL nevű kezdeményezéssel az a célunk, hogy segítsünk az eddig kevésbé elkötelezett rajongóknak, hogy rátaláljanak kedvencük egyedi relikviáira

– mondta dr. Horváth Péter, a ProArt – Szövetség a Szerzői Jogokért igazgatója.

Reméljük, eléri a célját, mi drukkolunk a mörcsöknek!