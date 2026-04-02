Zene, irodalom és látvány fúziója

Katona Klári: Közelség címmel tekinthető meg a Magyar Zene Háza Hangdómjának új bemutatója. A szerdától látható összművészeti produkcióban Katona Klári írásait különleges zenei és vizuális tartalom kíséri.



A háromdimenziós érzékeléssel kiegészített, mintegy 40 perces produkció a népszerű előadóművész, szerző 2018-ban megjelent Közelség című könyvében található filozofikus írásokra épül, amelyek az élet csodáját, az emberi kapcsolatok kérdéseit járják körül. „Amikor írtam a könyvet, éreztem, hogy egy-egy mondat mögött nagyon sok minden húzódik még. Már akkor megfogalmazódott bennem, hogy ezeket a mondatokat egyszer majd el fogom mondani színpadról, ami meg is valósult 2020 végén a Müpa Fesztivál Színházában, zenei kísérettel. A mostani annak egyenes folytatása” – mondta Katona Klári az MTI-nek a szerdai sajtóbemutatón.



A művésznő soraihoz akkor Fekete-Kovács Kornél, Gőz László és ifj. Kurtág György improvizatív hangszerjátéka kapcsolódott; Fekete-Kovács és Gőz alkotótársa ezúttal Emil Gherasim, ők alakították ki a dzsessz, a klasszikus kortárs és az elektronikus zenei világ különleges elegyét. „Csak remélni tudom, hogy ezek a gondolataim egyfajta támaszai lehetnek az embereknek. Rendkívül sok szűkösségben élünk, de mindenünk megvan ahhoz, hogy jól éljünk, és igazi életet éljünk. Ennek egyfajta esszenciája a produkcióban elhangzó utolsó írás, amely úgy kezdődik: Tudom, van minden” – fejtette ki Katona Klári.

A produkció képi világa Goda Gábor és vizuális társalkotói, Hajdu Gáspár és Lukács Mihály elgondolásain alapul.



Katona Klári a hetvenes évek elejétől, több mint három évtizeden át volt a magyar könnyűzenei élet kiemelkedő, népszerű énekese, aki a technikailag legnehezebben énekelhető dalokat is rendkívüli igényességgel adta elő. Számos televíziós, rádiós felvétele mellett tucatnyi nagylemezt készített, köztük volt a Titkaim (1981), a Katona Klári (1984), az Éjszakai üzenet (1986), a Mozi (1989), a …neked (1992), a Fekete gyöngy (1996) és a Most (2001).



Háromszor (1982, 1985, 1987) nyerte el az év énekesnője díjat, dolgozott mások mellett Presser Gáborral, Sztevanovity Dusánnal, Demjén Ferenccel és Babos Gyulával. 2003 után nem adott ki új lemezt, és azóta nem lép fel koncerteken sem. Karitatív tevékenységéért 2005-ben Pro Caritate-díjat kapott, 2022-ben átvehette a Magyar zene- és táncművészet kiemelkedő előadóművésze díjat. Titkaim című albuma tavaly bekerült A 100 legfontosabb magyar lemez című kötetbe.



