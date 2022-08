Kiemelték, az elmúlt két évben a koronavírus-járvány miatt csak szűkített tartalommal tudták megszervezni a “megyei összetartozás napját”.

A rendezvény szlogenje a “Hagyomány, érték, közösség”; célja hogy bemutassa a Békés megyei hagyományokat, értékeket és az itt élő nemzetiségek kultúráját.

Több mint 30 település jelezte, hogy bemutatja a települési értéktárban szereplő értékeit, a megyében élő nemzetiségek pedig jellegzetes ételeikkel is megismertetik a látogatókat – írták.

Ismét megszervezik a megye legnagyobb kézműves vásárát és kistermelői piacát, ahol a nemrég létrehozott Viharsarok Termék brand védjegyet is megismerheti a szélesebb közönség. A megyei önkormányzat által alkotott védjegyet és logót jelenleg tizenöt kistermelő és kézműves használhatja.

A megnyitón a Tótkomlósi Fúvószenekar működik közre, ebédidőben Sztojka Tibor és zenekara muzsikál. Délután operettslágerekkel fellépnek a Békéscsabai Jókai Színház művészei, akik a Degré utcai Szociális és Gyermekvédelmi Központ lakóival is előadnak egy közös műsort.

Lesznek néptáncos és zenei produkciók, katonai hagyományőrzők bemutatója, Kádár Ferkó Fotószínháza, kézműves foglalkozások, népi játszótér.

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház délután előadja a Szép cerceruska című előadását. A teátrum egyébként aznap tartja Bábozda elnevezésű évadnyitóját is, a főtérhez közeli Ibsen Udvarban az érdeklődők közösen játszhatnak a társulat tagjaival.

A programot táncház zárja, amelyen a Balassi Táncegyüttes működik közre.

Az első Megyenapot 2016-ban szervezték meg, a kezdeményezést annak apropóján hívták életre, hogy egy évvel korábban ünnepelték Békés megye török kiűzése utáni újjászervezésének 300. évfordulóját – közölte a megyei önkormányzat.

(MTI, fotó: visitbekescsaba.com)