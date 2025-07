Várni kell Curtis, Radics Gigi, a Hooligans, az Edda Művek és a Csík zenekar fellépésére

A hétfőig tartó másodfokú hőségriasztás miatt szeptemberre halasztják a Könnyek a vízben elnevezésű, az árvíz sújtotta székelyföldi családok javára vasárnapra tervezett segélykoncertet – jelentette be a Szerencsejáték Zrt. szóvivője csütörtökön Budapesten. A hétvégre várható közel 40 fokos hőség miatt döntöttek a szervezők a koncert elhalasztásáról.



Panulin Ildikó ismertetése szerint a döntést megelőzően mérlegelték a megtartással és a halasztással járó kockázatokat. Figyelembe vették, hogy a mintegy 30 fellépőt felölelő zenei program legalább 8 órás lett volna, valamint azt is, hogy a hatóságok ilyen hőségben nem javasolják tömegrendezvények megtartását. A Könnyek a vízben segélykoncert várhatóan szeptemberben második felében lesz, a pontos időpontról később adnak tájékoztatást – mondta a szóvivő.

Így működik a jegyvisszatérítés

A rendezvényhez kapcsolódó adományozó akció tovább folytatódik, ennek részeként a Szerencsejáték Zrt. azonnali 100 millió forintos támogatást nyújt az Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével a székelyföldi árvízkárosultak megsegítésére – jelentette be Panulin Ildikó. A szóvivő ismertetése szerint az eddig megvásárolt támogató jegyeket vissza lehet váltani, de a későbbi időpontban is fel lehet azokat használni, ennek részleteiről a jegyértékesítő Eventim küld majd tájékoztatást az érintetteknek.

Korábban kiderült, a jó ügy mellé többek között olyan fellépők álltak, mint a Magna Cum Laude, Curtis, Radics Gigi, a Hooligans, az Edda Művek, a Csík zenekar, Veréb Tamás, a Budapest Ragtime Band, a P. Mobil, a Beatrice, a Kelemen Kabátban és még sokan mások.

Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója elmondta: a segélyszervezet munkatársai jelenleg is ott vannak az árvíz sújtotta helyszínen, ahol az eddig beérkezett adományok segítségével a helyreállítási munkálatokat már elkezdték. Beszélt arról is, hogy július végéig a segélyszervezet 1353-as adományvonalán, illetve a segélyszervezet.hu oldalon lehet továbbra is célzottan támogatni az erdélyi segélyprogramot.