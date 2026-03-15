Születésének 100. évfordulója alkalmából március 24-én a Müpában



A Ritka magyar című folklór gálaest tisztelgés Kallós Zoltán, a 20. századi magyar néprajz-, népzene- és néptánckutatás meghatározó alakja előtt – közölte a Hagyományok Háza pénteken az MTI-vel..



Az ünnepi estén olyan kiemelkedő művészek idézik meg Kallós Zoltán örökségét, akik személyesen kapcsolatban álltak vele. Fellép a Muzsikás együttes, a gyimesi összeállítással érkező Egyszólam a Prima Primissima díjas Fábián Évával, Sebestyén Márta, Enyedi Ágnes, Papp István Gázsa és Székely Levente, az Üsztürü és a Kedves zenekar, Csoóri Sándor és Fiai, valamint az Udvarhely Néptáncműhely és a Magyar Állami Népi Együttes művészei.

Az emlékév egyik sarokeseménye

„Erdély legszebb dallamai az emlékezetében éltek, énekelte és tanította őket. Neki természetes volt, hogy a hagyomány nemcsak könyvlapokon, hanem emberről emberre is öröklődik. Ezekből a népdalokból, valamint a Martin Györggyel közösen gyűjtött táncokból áll össze a Ritka magyar című születésnapi gálaest, amellyel tisztelgünk Kallós Zoltán emléke előtt március 24-én, a Müpában” – idézi a közlemény Kelemen Lászlót, az est zenei szerkesztőjét.



A gála rendezője Mihályi Gábor, a koreográfiákat Tőkés Zsolt készítette az Udvarhely Néptáncműhelynek. Az est a Kallós Zoltán-emlékév kiemelkedő kezdő eseménye, amelyet az Erdélyi Hagyományok Háza, a Hagyományok Háza és a Kallós Zoltán Alapítvány közösen valósít meg.