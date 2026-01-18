A 40 év alatti zeneszerzők alkotásait augusztus 25-ig várják



A hatéves ciklusokban megvalósuló Bartók Világverseny 2026-os, zeneszerzőknek szóló fordulójában vonósnégyesre írt 6-8 perces művekkel jelentkezhetnek a 40 év alatti alkotók. A részletes kiírás a bartokvilagverseny.hu portálon olvasható, ahol már a jelentkezési lap is elérhető – közölte a Zeneakadémia pénteken az MTI-vel. Az első díjjal a magyar állam támogatásának köszönhetően 5000 euró jár, a másodikkal 3000, a harmadikkal pedig 2000 euró.



A díjnyertes vagy elismerésben részesített kompozíciók közül két kiválasztott alkotás bekerül a 2027-es, vonósnégyeseknek rendezendő verseny repertoárjába, a Universal Music Publishing Editio Musica Budapest jóvoltából pedig kiadásban is megjelenik. A beküldött pályaművekből a Zeneakadémia oktatóiból álló előzsűri, Barta Gergely, Bella Máté, Fekete Gyula, Kecskés D. Balázs és Tornyai Péter juttatnak tovább 15 alkotást.

Neves zsűri fogja díjazni a beérkező műveket

Ezek kerülnek a nemzetközi zsűrihez, amelynek elnöke Anders Hillborg kortárs zeneszerző. A zeneszerzőkből álló nemzetközi zsűri tagja az ausztrál Natalie Nicolas, az Egyesült Államok-beli Matthew Aucoin, a kínai Hsziao Kang Je és Fekete Gyula, a Zeneakadémia Zeneszerzés Tanszékének vezetője, nemzetközi és tudományos rektorhelyettese.



A Zeneakadémia Bartók Világversenye, amely a Nemzetközi Zenei Versenyek Világszövetségének (WFIMC) is tagja, 2017-ben indult és a legmagasabb zenei felkészültséget igénylő kötelező repertoárján túl struktúrájával is újat hozott a hagyományos megmérettetésekhez képest. A bartóki életműben legjellemzőbb hangszerekre és műfajokra fókuszál: a zongorára, a hegedűre, a vonósnégyesre és a zeneszerzésre.

Az egyes hangszeres versenyeket a páratlan években rendezik, a köztes, páros években pedig zeneszerzői verseny zajlik, amely mindig a következő hangszeres kategóriához kapcsolódik. Ez a kivételes szerkezet egyszerre alkalmas arra, hogy Bartók műveire irányítsa a fiatal zenész generáció legjobb hangszereseinek figyelmét, illetve arra is, hogy fiatal komponistákat inspiráljon új, Bartók szellemében születő művek létrehozására – közölték.