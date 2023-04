MCC Feszt: Ismét hangot adunk a tehetségnek

Neves nemzetközi és hazai szakmai előadók, véleményformálók, a magyar könnyűzene krémje, valamint izgalmas családi és interaktív programok, amelyekhez a varázslatos kulisszát Magyarország történelmi ékköve, Esztergom adja. Idén immáron harmadik alkalommal rendezi meg nagy sikerű fesztiválját a Mathias Corvinus Collegium. Az MCC Feszt újabb előadókkal és programokkal, valamint megújuló zenei kínálattal és színpadokkal várja a látogatókat július 27. és 29. között.

Az MCC Feszt egyedülálló a hazai szórakoztatóipar és tehetséggondozás területén, hiszen a fesztiválozók eddig még nem találkozhattak olyan rendezvénnyel, ahol ennyi szakmai, közéleti és kulturális program sorakozott volna fel, valamint ennyi külföldi professzor, újságíró, közéleti személyiség tartott volna izgalmas előadást.

A tavalyi eseményen, ahol 110 színpadi programot tartottak 220 szakmai előadó és 48 kiállító részvételével, 32.000 vendég fordult meg a három nap alatt. Idén még magasabbra teszi a lécet az MCC: a látogatók nívósabb

programokra, a legkiválóbb szakmai előadókra, valamint a magyar zenei élet krémjére számíthatnak.

Neves külföldi vendégekkel is találkozhatnak a résztvevők

A hagyományokhoz híven az idei MCC Feszt gerincét is a neves külföldi szakemberek előadásai, beszélgetései jelentik. Tiszteletét teszi az eseményen a többi között Mark Daniel Regnerus, szociológia professzor, az austini Texas Egyetemről; Jay W. Richardson, a Richard és Helen DeVos Center for Life, Religion, and Family igazgatója, a Heritage Foundation és a Discovery Institute vezető munkatársa; Constantine Karalekas, a Central Lancashire-i Egyetem Austronéziai Tanulmányok Központjának dékánja, aki számos könyv szerzője és társszerzője, többek között az ő nevéhez fűződik a “The Men in No Man’s Land: A Journey Into Bir Tawil” és “Civil-Military Relations in Taiwan: Identity and Transformation” című könyv is. Az idei MCC Feszten találkozhatnak az érdeklődők

Rebeka Vitalal, a Shenkar School of Design tapasztalt vezető oktatójával, aki belsőépítészetet, épület- és környezettervezést tanít, mellette pedig olyan innovatív területeken vezet kutatásokat, mint a világítás és a kulturális örökségek. De részt vesz az esztergomi fesztiválon David Wolpe, a Los Angeles-i Sinai templom Max Webb vezető rabbija is, aki nyolc könyv szerzője, nevéhez köthető az országos bestseller “Making Loss Matter” és a “David: The Divided Heart”. Utóbbi, Dávid királyról szóló életrajzi könyvét a Warner Brothers filmesítette meg.

Wolpe több neves címet is elnyert az utóbbi években: a Newsweek például Amerika legbefolyásosabb rabbijának nevezte.

Változatos zenei és szakmai programok várják a fesztiválozókat

A háromnapos egyedülálló tehetséggondozó fesztivál 2023-ban a zenei előadók tekintetében is minden korosztálynak tartogat izgalmas szórakozási lehetőséget. Az esemény idén még inkább a zenei tehetség megjelenítésre helyezi a hangsúlyt, és olyan zenekarok is fellépnek, amelyek a komolyzenét vagy a jazzt ötvözik a

könnyűzenével, ezáltal biztosítva egyedi hangzást. Ilyen a modern amerikai dalszerzők által inspirált, blues-os, country-s elemeket alkalmazó rockzenekar, a Blahalouisiana szimfonik, az indie rock, alternatív rock, folk-rock stílusú zenét játszó, erdélyi magyar zenekar, a Bagossy Brothers Company, valamint a roma

népzenei együttes, a Parno Graszt. Emellett az idei MCC Feszt vendége lesz a többi között az elsősorban reggae és dancehall stílust játszó Irie Maffia, a 2018 -ban alakult magyar popduó, a VALMAR, de találkozhatnak a fesztiválozók a tavaly is nagy sikerrel fellépő Korda Györggyel és Balázs Klárival is. Az idei eseményen a tervek szerint MCC-s zenei tehetségek is színpadra lépnek.

A magyar szakmai programok sorában vezető vállalatok képviselőivel folytatott panelbeszélgetésekre lehet számítani, valamint többek között a gasztronómiáról, a divatról, az irodalomról és a magyar innovációról szóló

előadásokkal találkozhatnak az érdeklődők. A 2023-as MCC Feszten is bemutatkoznak a tehetséggondozó intézmény képzési programjai, valamint számos partnerszervezet is képviselteti magát az Edu sétányon, ahol napközben családi programokkal is várják a szervezők az érdeklődőket.

Új színpadok az MCC Feszten

A látogatói igényekhez igazodva olyan új színpadokkal várja a látogatókat az idei MCC Feszt, mint például a sétálóutcában felállított Move színpad, ahol izgalmas sporttal kapcsolatos beszélgetéseket élvezhetnek az érdeklődők. A Mindszenty színpad pedig Bottyán híd színpadként működik tovább, ezzel közelebb hozva

annak kínálatát a belvároshoz, és a Rákóczi téren is új színpadot emelnek a szervezők. Ezek a változások várhatóan kompaktabbá teszik a fesztivált azzal, hogy jobban összpontosítják a helyszíneket a történelmi belvárosba. A tavalyi rendezvényhez hasonlóan az idei esemény is alapvetően ingyenes lesz, azonban

aki az összes koncertre és bulira kíváncsi, valamint szeretne plusz kedvezményeket és szolgáltatásokat, az MCC Feszt Pass megvásárlásával teljessé teheti az MCC Feszt élményt, amely magában foglalja az esztergomi

vasútállomás és a rendezvény helyszíne közötti ingyenes fesztiváljáratot, városnéző kisvonatot, valamint ingyenes campingezési lehetőséget biztosít és a strandfürdőt is lehet vele használni. A Pass továbbá kedvezményre jogosít az étel és- italárakból.

A programról bővebb információkat az MCC Feszt hivatalos honlapján lehet olvasni.

