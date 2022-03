Nemrég újra elővettem ezeket a dalokat, és úgy döntöttem most van itt az ideje, hogy kicsit újradolgozva egy album formájában napvilágot lássanak

– mesélte Martin a közelgő album születéséről.

Azonban amíg erre várunk, hallgassuk nézzük meg a videoklipet ITT, amit az énekes írt és rendezett.

Amikor a dal elkészült tudtam, hogy ez lesz az amivel a legjobban bemutathatom, mi várható majd a többi daltól, amiket idén szeretnék megjelentetni. Így elkezdtem ötletelni, írni, és felvettem a kapcsolatot a Budapest Pictures-el, hogy vizuálisan is átadhassam azt, amit a fejemben láttam, miközben a dalt írtam.

– fejezte be a zenész.

Gébele Martin 1998-ban látta meg a napvilágot, és egy Budapest melletti településen, Ecseren nőtt fel. Mivel szülei és nagyszülei nem csak zenerajongók, de énekelni szerető emberek is voltak, ezért Martin annyi zeneszót hallott, hogy előbb dúdolt és énekelt dallamokat, minthogy járni vagy beszélni megtanult volna. Angolul és magyarul is énekel, többnyire saját dalokat, de néha feldolgozásokat is, pop és hiphop műfajokban. Előadásmódja kifejező, érzelmes.

Saját bevallása szerint már kiskorától írt dalokat, azonban első „igazi” zenéjét 2015 februárjában szerezte. Ezután 2 éven keresztül fejlesztette magát, míg végül megjelent a ‘Signs’ című dala. 2019 nyarán, egyik legjobb barátjával és szerzőtársával, Joó Dániellel megírták a ‘Paradise’ című dalt, ami szélesebb körhöz eljutott és a mai napig visszatérnek hozzá a Martint ismerő zenehallgatók. 2020 februárjában jelent meg első nagyobb projektje amely azonos címet visel a nyáron megjelent dallal.

lemezen minden dal angol nyelven íródott. Fülbemászó, popos, helyenként latinos dallamok hallhatóak rajta.

A világjárvány teret adott Martinnak, hogy fejlődjön és szélesítse a látókörét, így történt, hogy idén nyáron a ‘Talán’ című dalban először magyarul is hallhatta kis rajongótábora őt énekelni, majd októberben a ‘Még Egy Utolsó’ című dalban újra. Martin jelen van a zenei szolgáltatók oldalain.