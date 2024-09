Remélhetőleg az eső nem fogja elmosni a programokat…

A Wellhello, a Honeybeast és a Brains koncertjein vehetnek részt és – egyebek mellett – borászatok, gasztro és kézműves kitelepülők portékái közül is válogathatnak a Pécsi Napok látogatói szeptember 18. és 22. között.



Az idén több más kisebb fesztivállal is kiegészülő Pécsi Napokat szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. MTI-hez eljuttatott közleményében azt írták: a rendezvénysorozat szeptember 18-án kezdődik a külföldi egyetemistákat megcélzó International Cultural Day in Pécs (ICDIP) elnevezésű eseménnyel.



Ennek keretében látható lesz a PTE Táncegyüttes, az Eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem műsora és a Lamine Sissoho – Afrikora Band, este pedig a Brains zenél. A fesztitál második napján lesz Pécs testvérvárosa, Arad napja, amelynek részeként az aradi Lupus Dacus régizene együttes érkezik, majd este Omega emlékkoncert lesz az Asterix zenekarral.



Pénteken egész nap a Tanuló Város Fesztivál programjai várják az érdeklődőket, köztük a Pannon Filharmonikusok, Frank Adél divatshow és Vizin táncház is, este pedig a Honeybeast lép színpadra a baranyai vármegyeszékhelyen.

Bordalnok-énekverseny és horvát fesztivál közül is választhatnak az érdeklődők

Szeptember 21-én a Dobro Dosli – Nemzetközi Horvát Fesztivál menettánca és forgataga vár mindenkit, továbbá a Határon Túli Magyarok Összművészeti Fesztiválja gálaműsora, este pedig a Welhello áll színpadra.



A zárónapon a 28. Európai Bordalfesztivál és 2. Bordalnok Énekverseny összművészeti programjai zajlanak a pécsi Széchenyi téren “a zenetörténet legszebb bordalaival”. A zárónap estjén a magyarországi roma folk egyik legrangosabb együttese, a Romengo koncertje hallható.



Az ingyenes rendezvényről további részletek a www.pecsinapokfesztival.hu oldalon olvashatók.