Magyar Tavak Fesztiválja a Tisza-tónál és idén már a Velencei-tónál is

A Magyar Tavak Fesztiválja rendezvénysorozat részleteiről tartottak sajtótájékoztatót a kápolnásnyéki Halász-kastélyban kedden.

A Természet Operaháza Debreczeni Ildikó zseniális kezdeményezése több mint fél évtizede a Tisza-tónál indult útjára, és olyannyira bevált az ötlet, hogy idén a Velencei-tó, jövőre pedig a Balaton térsége is csatlakozik. Így jött létre a Magyar Tavak Fesztiválja, amely a minőségi kultúra, a testmozgás és a természet szépségeinek összekapcsolásával mindent megvalósít, amiért élni érdemes és jó: egészség, művelődés és szépség. A fesztivál fővédnöke Áder János köztársasági elnök, védnökei Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár és L. Simon László miniszteri biztos és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő. A sajtótájékoztatón részt vett még Hubai Imre, a Jász Nagykun Szolnok Megyei Önkormányzat elnöke a fesztivál támogatója is.

A sajtótájékoztatón Debreczeni Ildikó fesztiváligazgató elmondta: nagy öröm és büszkeség, hogy kezdeményezése kinőtte szűkebb pátriáját, és Magyarország két további gyönyörű tava, a Velencei-tó és jövőre a Balaton is csatlakozik. Intenzív szervezőmunka zajlik a háttérben, hogy a legmagasabb színvonalú rendezvénnyel várják az érdeklődőket. A részletekről elárulta, hogy mindkét helyszínen a Szolnoki Szimfonikusok gálakoncertjével indul a program péntek este, majd szombaton biciklire, vasárnap pedig hajóra szállnak a résztvevők, így vesznek részt a megállókon rájuk váró jobbnál-jobb koncerteken.

A Velencén élő Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes, a fesztivál nagykövete örömmel fogadta, hogy a Velencei-tó is csatlakozott a nagyszerű kezdeményezéshez, mint mondta, a Magyar Tavak Fesztiválja nagykövetének lenni számára a legtesthezállóbb felkérés. A Tisza-tóhoz már haza jár, a Velencei-tónál pedig házigazdaként köszöntheti majd a résztvevőket. Pataki Bence operaénekes, a Magyar Tavak Fesztiváljának művészeti vezetője a gálakoncert részleteit ismertette. A fellépők között lesz Miklósa Erika, Horti Lilla, Pataki Bence és Szappanos Tibor, a karmester Kanai Toshifumi lesz.

A tisza-tavi programot Debreczeni Ildikó ismertette a résztvevőkkel. A fesztiváligazgató több újdonságról is beszámolt az idei rendezvénnyel kapcsolatban. Idén, terveik szerint „0. nap” is kapcsolódik a három napos rendezvénysorozathoz, ahol Benjamin Britten Noé Bárkája című gyermekoperáját tervezik bemutatni. A kerékpáros nap idei újítása, hogy a Kormorán kikötőt megcélozva Tiszaszőlős, Tiszaderzs, Abádszalók, Kiskörei hallépcső, Tiszanána, Sarud és Poroszló irányában összesen 10 helyszín beiktatásával teszik meg a 67 km-es távot a résztvevők. A kiskörei hallépcsőnél a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szervezésében rafting bemutató is része a programnak, de megálló pont a kiskörei kikötő is, ahol a nyaralóhajók bázisánál Rálik Szilvia előadását is meghallgathatják a kerékpárosok. A további fellépők között megtalálható lesz a Szolnoki Szimfonikus Zenekar több formációja, Bajári Levente, Harangozó Gyula-díjas magyar táncművész és művésztársai, a 100 tagú cigányzenekar, a Sárik Péter Trió és Szőke Nikolett, Rálik Szilvia, Liszt Ferenc-díjas operaénekesnő, Wiedemann Bernadett Liszt Ferenc-díjas operaénekesnő és még sokan mások.

A tiszai hajósok világát megidézve csónakokból élvezhetik a Tisza-tó gyönyörű táját a résztvevők és hallgathatják Mága Zoltán, Nédó Olga és Somogyi Lili Mária, St. Martin, valamint a Szent Efrém férfikar és további neves művészek magával ragadó előadásait. Azok, akik a vasárnapot is aktívan szeretnék tölteni részt, vehetnek a 3. Operun 10 km-es futóversenyen. A verseny élményfutás, amely a természet és a kultúra szeretetének jegyében került a programba. A versenyzők Miklósa Erika operaénekessel futhatják le a távot, a gyerekek 1 km-es gyerektáv teljesítésével vehetnek részt a programban. A nevezéseket a www.tiszatavifesztival.hu oldalon lehet leadni

A velencei-tavi program részleteiről Rodics Eszter, a Halász-kastély igazgatója számolt be: a gálakoncert helyszíne június 18-án a kápolnásnyéki Csajághy Laura Szabadtéri Színpad lesz, a szombati program a Halász-kastélytól indul, és ide is érkezik vissza: hét állomást érint majd, többek között a sukorói református templomot, a pákozdi katonai emlékparkot és a dinnyési Hagyományőrző Központot. A fellépők között lesz a Vox Mirabilis, Herczku Ágnes és Nikola Parov, az I Nuovi és a zeneakadémia ifjú operaénekes hallgatói. Az utolsó nap is tartogat izgalmakat, amikor sárkányhajózásra kerül sor, és a résztvevők különleges helyszíneken hallgathatják a Velencei-tó művészeinek egyedülálló produkcióit, gyönyörködhetnek a Velencei-tó nyújtotta természeti szépségekben. A sajtótájékoztató természetesen nem érhetett véget opera dallamok nélkül: Miklósa Erika és Pataki Bence duóját Harazdy Miklós zongoraművész kísérte.

(Sajtótájékoztató, 2021. április 27.)

