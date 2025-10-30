Elindult a jelentkezés a Virtuózok következő évadára

December 31-ig várják a 11. évad jelentkezőit



Kiemelték, hogy a 11. évadban a műsor indulásához hasonlóan ismét a klasszikus zene fiatal magyar tehetségei kerülnek középpontba.



A verseny két korcsoportban zajlik majd: 6-14, illetve 15-21 éves kor között – énekeseknél 26 éves korig – várják a jelentkezőket. A nevezéshez egy rövid, klasszikus zenemű előadását tartalmazó videó, egy több darabot tartalmazó klasszikus zenei repertoár, valamint a jelentkezési lap kitöltése szükséges.

A kiválasztott versenyzők először televíziós válogatón mutathatják meg tudásukat, ahonnan korcsoportonként hat-hat versenyző kerül az elődöntőbe, három-három pedig a döntőbe. Közülük választják ki a Kicsik és Nagyok legjobbját. A döntősök egy neves szimfonikus zenekar kíséretével mutatkozhatnak be. A műsor, amely idén is az MVM főtámogatásával valósulhat meg, 2026 tavaszán kerül adásba, a Dunán.



A győzteseket szakmai zsűri választja ki, a díjazás pénzjutalmat, fellépési lehetőségeket és számos különdíjat foglal magában. Emellett a Virtuózok tehetséggondozó programként hosszú távon is támogatja a fiatal művészeket szakmai fejlődésükben – olvasható a közleményben.

Milliók követik világszerte az évadokat

A produkció kiemelt célja, hogy a fiatalok számára inspiráló közeget teremtsen, és bemutassa: a klasszikus zene ma is képes megszólítani a közönséget és lehetőséget ad egy nemzetközi karrier elindítására. A versenyzők útját nemzetközileg elismert zsűri és mentorhálózat segíti. A korábbi években olyan világsztárok álltak a program mellé, mint Plácido Domingo, José Carreras, a Bocelli család és sokan mások – írták a sajtóanyagban.

Emlékeztettek arra is, hogy a világon egyedülálló klasszikus zenei tehetségkutató 2014-ben indult televíziós műsorként, majd 2020-ban nemzetközi produkcióvá vált, így azóta több tízmillió néző követheti évről-évre.



Kifejtették, a program célja, hogy a fiatal zenészek számára valódi ugródeszkát biztosítson a klasszikus zenei pályán. A műsorba bekerülők nemcsak a nyilvánosság figyelmét kapják meg, hanem nemzetközi színpadokon is lehetőségeket nyerhetnek. A korábbi évadok résztvevői rangos helyszíneken léphettek fel – többek között a New York-i Carnegie Hallban, a milánói és a dubaji expón vagy a londoni O2 Arénában.



További információ a https://virtuozok.hu/jelentkezesi-felhivas/ oldalon található.