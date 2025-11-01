November 6-án az Akvárium Klubban öt új kategória mutatkozik be, a programban lesz AI-klipkészítő workshop is



A 9. Magyar Klipszemlére mintegy ötszáz nevezés érkezett, a színvonal a visszajelzések szerint évről évre emelkedik. Idén 280 alkotás szerepelt a szűkített listán, ezekből állt össze a zsűri pontozása alapján a vetített versenyprogram – közölték a szervezők az MTI-vel.



A megnövekedett mennyiség miatt öt új kategóriát hoztak létre, köztük a legjobb mobilklip és a legjobb Budapest díját, így a tavalyi 18 helyett 23 szakmai díjat osztanak ki, összesen 54 nyertest hirdetnek. A versenyprogramon kívül külön premieres blokk is lesz, ennek keretében a közönség a nagyvásznon láthatja először többek között Figura, cibi, Marik Laura és Szotyee új klipjeit.



„Minden évben törekszünk arra, hogy olyan szakmai ismeretanyagot adjunk át a nézőknek, amelyek szórakoztató formában közvetítenek hasznos és fontos információkat”

– idézte Vermes Orsolyát, a Magyar Klipszemle főszervezőjét a közlemény.



A korábbi évektől eltérően idén nem előadások és kerekasztal-beszélgetések formájában járják körbe a zenei és klipes/filmes/reklámos szakma aktuális kérdéseit, hanem a MOME Média Design és a CodePunk AI labor együttműködésében workshopon hoznak létre a jelentkezők mesterséges intelligencia által generált videóklipe(ke)t Molnár Tamás új albumának egyik friss dalához.

Ezzel a Klipszemle lehetőséget biztosít a feltörekvő AI-művészeknek, hogy belekóstoljanak abba, miként, milyen fázisokon és megoldandó problémákon keresztül történik a valóságban egy zenei alkotóval való együttműködés, a közös koncepció kialakításától az elfogadtatásig.

Csajos after lesz a díjátadó után

A díjátadót Lil Frakk és Miller Dávid vezeti. Idén a díjátadó after témája a Csajbuli, két teremben fognak hölgy dj-k zenélni, a Coke Studio színpadon Metzker Viktória lesz az este főfellépője, előtte Blanci melegít, utána Technokool jázszik, míg a Volt Lokálban idén is a trash-pop lesz a főszereplő VIVA Bulival, fellép a Bianka+Lujza, majd Fannimo és Dj Dina. A teraszon délutántól koraestig a Refresher kap saját dj-zős helyszínt, többek között egy Szent Johanna Gimi Special dj-szettel készülnek.



A Magyar Klipszemlén az előadók mellett a rendezőket, operatőröket és a teljes kreatív, filmes és zenés szakmát ünneplik. Az első díjátadót 2015-ben rendezték, azóta több mint hatezer nevezett klipből csaknem 220 alkotást ismert el a minden évben változó szakmai zsűri. Tavaly többek között olyan előadók vihettek haza díjakat, mint Pogány Induló, a Carson Coma, a Valmar, Sisi, Co Lee, Manuel és Azahriah.