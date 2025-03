50 év után 120 ezren követték végig egyik koncertjét

Kilenc év után tér visszatér Magyarországra Jean-Michel Jarre. Az elektronikus popzene történetének egyik legsikeresebb dalszerző-előadója június 26-án a Papp László Budapest Sportarénában ad koncertet.



A francia művész zenéjében mindig új utakat keresett. Monumentális koncertjein a legmodernebb digitális technológiát használja, és folyamatosan kísérletezik, az utóbbi években a VR- és a metaverzum világával – közölte a szervező Event szerdán az MTI-vel.



A szintetizátor varázslónak is nevezett Jean-Michel Jarre nagyvárosi koncertjeivel világrekordokat állított fel: Párizs La Défense városrészében 1990 júliusában 2,5 milliós tömeg előtt játszott, majd saját rekordját megdöntve, Moszkva fennállásának 850. évfordulójára rendezett koncertjén 1997 szeptemberében 3,5 millió ember vett részt.



A világ legnagyobb fesztiváljain is fellépett, többek között az amerikai Coachellán, és 2021 szilveszterén több mint 75 millió nézőt nyűgözött le egy forradalmian új livestream koncertjével a virtuális Notre-Dame-ból.

Öt évtized, huszonkét stúdióalbum

Tavaly a pozsonyi Starmus Fesztivál megnyitóján előadott Bridge from the Future című élő show-ját több mint 120 ezren követték a helyszínen és online streaming csatornákon keresztül, de fellépett a párizsi olimpiai játékok záróceremóniáján is a Stade de France-ban.



A 76 éves Jean-Michel Jarre több mint öt évtizedes eddigi pályafutása során huszonkét stúdióalbumot készített, köztük a szintetizátorzene alapműveként számon tartott, 1976-ban kiadott Oxygene-t, a két évvel későbbi Equinoxe-ot, a Magnetic Fieldset (1981), vagy az állatkertek hangjait megidéző Zoolook-ot (1984). Tehetségét apjától örökölte: Maurice Jarre írta például a Doktor Zsivágó című film zenéjét.



Albumaiból eddig több mint 85 milliót adtak el, az európai popelőadók közül először lépett fel Kínában 1981-ben. Lemezei az elektronikus zene számos előadójára voltak hatással, köztük a Daft Punkra, az Airre, Mobyra és a Chemical Brothersre. Környezetvédő, humanitárius aktivistaként is ismertté vált.



Magyarországon először 1993-ban a Népstadionban adott koncertet, legutóbb 2016-ban a Papp László Budapest Sportarénában. Az idén nyári lesz a hetedik budapesti fellépése