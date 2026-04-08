Az avató a művészek részvételével szerdán zajlott



„Boldogok vagyunk, szeretjük a közönséget, az embereket” – fogalmazott Balázs Klári, megjegyezve: nem hitte, hogy életükben érheti őket ennél nagyobb megtiszteltetés. Hozzátette, hogy igyekeznek továbbra is példaértékűen élni.



Korda György köszönetét fejezte ki azoknak, akik dolgoztak az alkotáson, majd úgy folytatta: köszöni a magyar embereknek, hogy „velük együtt élhettünk és élünk”.

Az utolsó budapesti emlékek egyike lesz

Nagy Márton nemetgazdasági miniszter a megnyitón azt mondta, hogy Korda György és Balázs Klári „együttműködése és egymás iránti szeretete példaértékű mindannyiunk számára”. Felidézte, hogy munkásságuk összefonódott a budapesti repülőtérrel, mivel „a Reptér című dal mára a légi utak valódi generációs szimbólumává vált”.



A művészeket ábrázoló, 60-szor 40 centiméteres dombormű a 2A terminálon, az utasmóló felé vezető folyosón található.