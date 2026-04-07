Minden koncertre ingyenes a belépés

Április utolsó hétvégéjén rendezik a Klassz a Belvárosban – Komolyzenei Napok programsorozatot az Aranytíz Kultúrházban Budapesten.



Április 24-én a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsor résztvevői, Csabay Zsuzsanna (fuvola), Lugosi Ali (klarinét), Oláh Vilmos (gitár) és Duka Laci (zongora), 25-én a Mendelssohn Kamarazenekar, 26-án Farkas Gábor zongoraművész, Duka Elemér és a Gipsy Chamber Orchestra lép fel – közölte az intézmény az MTI-vel.



A Mendelssohn Kamarazenekar Kováts Péter hegedűművész irányításával 1985-ben jött létre. Repertoárja a barokk zenétől a XX. század legjelentősebb művein keresztül a kortárs zenéig terjed, több mű ősbemutatója, magyarországi bemutatója is nevükhöz fűződik.

De kik is lesznek még a tehetségek mellett?

Farkas Gábor Liszt-díjas zongoraművész a Zeneakadémia Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke vezetője, a Doktori Iskolában a billentyűs alprogram irányítója, csaknem egy éve az intézmény rektora.



Duka Elemér 2017-ben alapította zenekarát, amely egyedülálló Magyarországon, mivel a cselló áll a zenekar élén. Missziójuk a klasszikus zene és a magyar tradicionális cigányzene fúziója, de előszeretettel játsszák napjaink híres filmzenéit is.



Duka Elemér álmodta meg a Klassz a Belvárosban – Komolyzenei Napok programsorozatot, melyet idén 5. alkalommal rendeznek meg az Aranytízben. A Klassz a Belvárosban koncertsorozat Belváros-Lipótváros Önkormányzata anyagi támogatásával valósul meg, a koncertekre a belépés ingyenes.

(MTI)