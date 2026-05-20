A RockSziget lesz a Víz, Zene, Virág Fesztivál különlegessége Tatán

Külön ketrecet kapnak a legvadabb bandák

Június 25-28. között rendezik meg a Nyugat-Dunántúl egyik legnépszerűbb könnyűzenei eseményét, a Víz, Zene, Virág Fesztivált Tatán. Az esemény újdonsága a RockSziget lesz – ismertették a szervezők keddi tatai sajtótájékoztatójukon.



Jakab Jácint, az eseményt szervező Blue Hill Média Kft. ügyvezetője elmondta, a négy nap alatt négy színpad, valamint családi, művészeti és gasztronómiai attrakciók várják az érdeklődőket a harmincadik Víz, Zene, Virág Fesztiválon.

Ott lesz Demjén Rózsi is

A rendezvény programjai között ismét helyet kap Besenyei Péter műrepülő világ- és Európa-bajnok légi bemutatója. A RockSziget, egy külön színpad, kifejezetten a keményebb könnyűzenei műfajok kedvelőit szólítja meg. Fellép többek között a Bikini, az Ossian, a Koral Tribute és a Mobilmánia Vikidál Gyulával.



A fesztiválon fellép Demjén Ferenc, Korda György és Balázs Klári, a Halott Pénz, a Bagossy Brothers Company, a ParnoGraszt, valamint ByeAlex és a Slepp.

