A szakmai, valamint a közönségdíjra jelölték a tavalyi produkciót



A jelölés nemcsak a műsor készítőinek, hanem a fiatal tehetségeknek és a magyar zenei kultúrának is komoly nemzetközi visszajelzés. A Virtuózok az elmúlt évtizedben olyan platformmá vált, amely a klasszikus zenét új generációkhoz vitte közelebb, és világszerte ismertté tette a magyar tehetséggondozás modelljét.



A tavalyi, 10. évad különösen emlékezetesnek bizonyult. A produkció nemzetközi rangját jól mutatja, hogy a zsűriben az állandó zsűrielnök, Plácido Domingo, mellett olyan világsztárok foglaltak helyet, mint José Carreras, a csellóművész HAUSER, a kazah énekes szenzációként ismert Dimash Qudaibergen, valamint Veronica Bocelli.



Valódi zenei ünneppé vált, hiszen a világ különböző országaiból érkező fiatal művészek mutathatták meg tehetségüket, miközben a klasszikus zene közérthető és inspiráló formában jutott el a nézőkhöz.



„A tizedik évad számunkra mérföldkő volt. Nemcsak azért, mert egy évtizede indult a műsor, hanem azért is, mert olyan világsztárok csatlakoztak hozzánk, akik szintén misszójuknak tekintik a fiatal tehetségek támogatását és hiszik, hogy a Virtuózok generációkat és nemzeteket köt össze a zene által” – mondta Peller Mariann, a Virtuózok producere. Hozzátette: „A Webby-jelölés azt jelzi, hogy a Virtuózok története és üzenete nemzetközi szinten is megszólítja a közönséget. Ez óriási visszaigazolás a csapatnak, a a támogatóinknak és minden fiatal művésznek, aki valaha színpadra lépett nálunk.”

Most a közönség kezében a döntés

A 30. The Webby Awards közönségszavazása április 16-ig tart, és a Virtuózok csapata arra kéri a nézőket és a zene iránt érdeklődőket, hogy szavazatukkal támogassák a jubileumi évadot.„A közönség mindig is a Virtuózok szíve volt. Most ismét szükségünk van rájuk: egyetlen szavazat is hozzájárulhat ahhoz, hogy a magyar tehetségek története újabb nemzetközi sikert érjen el” – hangsúlyozta Peller Mariann.



A Webby-díj megszerzése nemcsak a műsor alkotóinak, hanem a magyar zenei életnek is jelentős elismerést jelentene. A Virtuózok bebizonyította, hogy a klasszikus zene iránti szenvedély képes határokat átlépni, generációkat összekötni, és világszerte inspirációt adni. A készítők bíznak abban, hogy a jubileumi évad sikere most egy újabb nemzetközi győzelemmel teljesedhet ki.