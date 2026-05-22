Az Europasinfonie fő célja a fiatal művészek támogatása

A pécsi Pannon Filharmonikusok Zenekar (PFZ) is csatlakozott az Europasinfonie elnevezésű, 12 európai együttes részvételével zajló egyedülálló zenei kísérlethez – közölte a pécsi zenekar az MTI-vel szerdán.



Közleményükben azt írták, hogy 2027. június 18-án az Europasinfonie projekt egy teljesen új, a hagyományos hangversenytermen túlmutató együttzenélési formával lép a közönség elé, amelynek során tizenkét szimfonikus zenekar és kórus fog össze Európa-szerte, hogy „valós időben összekapcsolt együttest alkosson”.



Az együttesek között lesznek a Drezdai Szimfonikusok, az Athéni Állami Zenekar, a Brüsszeli Filharmonikusok, az Észt Nemzeti Szimfonikus Zenekar, a szerbiai No Borders Zenekar, a Milánói Szimfonikusok, a Madridi Szimfonikusok, a Pannon Filharmonikusok, a Varsói Szimfonikusok, a salzburgi Mozarteum Lab Kórus, a brnói Cseh Filharmóniai Kórus és az N. N. az Egyesült Királyságból.

A kiegészítő hangszerek LED-falon szólalnak meg

A projekt középpontjában egy nemzetközi zeneszerzőverseny áll, amelyre a pályaműveket 2026. május 2-ától várják. Olyan műveket kívánnak életre hívni, amelyek művészileg kapcsolódnak az elosztott valós idejű előadás egyedi feltételeihez, vagyis ahhoz, hogy a résztvevő együttesek digitális hálózaton keresztül csatlakoznak. A koncertteremben csupán a nagy vonós zenekar lép fel élőben, míg az összes többi hangszer virtuálisan, LED-képernyőkön lesz látható és hallható – közölték.



A nemzetközi zsűri három művet választ ki: két zenekarra írt darabot és egy zenekarra és vegyeskarra írt művet. A 27 uniós tagállam és más jogosult országok zeneszerzői kategóriánként egy 2 perces műrészlettel pályázhatnak, amelyet július 31-ig a https://europasinfonie.eu/call-for-compositions/ címre várnak.



Az Europasinfonie fő célja a fiatal művészek támogatása, ezért különösen a 35 év alatti zeneszerzőket bátorítják, hogy küldjék el pályamunkáikat. A zsűri szeptember 28-án és 29-én hirdet eredményt Drezdában, a három kiválasztott zeneművet pedig szeptember 30-án jelentik be. Az Europasinfonie hangversenyét a tervek szerint élőben közvetítik majd – olvasható a közleményben.