Koncertek is várják a dödöllerajongókat

A névnek megfelelő gasztrokínálat mellett



Szeptember 12-én és 13-én a dödölle mellett a zenéé lesz a főszerep: Koros Eszter, a Hevesi Sándor Művelődési Központ intézményegység-vezetője elmondta, hogy az Erzsébet téri nagyszínpadon pénteken és szombaton este jól ismert előadók lépnek fel, köztük a 4S Street és a Punnany Massif. A közönség igényeit figyelembe véve ezúttal mulatós és rockzenei együttesek is fellépnek délutánonként, de a helyi kulturális sokszínűséget is felvonultatva néptánc és bigband-muzsika is szerepel a programban.

Túljelentkezés volt a gasztrókínálat terén

Illés Ida művelődésszervező hozzátette, hogy az 1956-os emlékkert kőszínpada pénteken a népdalköröké, szombaton pedig a gyerekeké, akiket bábszínház, katonai hagyományőrzők és zenés műsorok mellett interaktív játszótér is vár.



A látogatók természetesen ezúttal is fogyaszthatnak dödöllét, de más gasztronómiai különlegességeket és borokat, kézműves söröket is kínálnak majd a kitelepülők, akik idén olyan sokan jelentkeztek, hogy van, akinek nem is jutott hely – emelte ki, hozzátéve, hogy várakozásaik szerint a két nap alatt akár tízezer látogatója is lehet a fesztiválnak.

(Borítóképünk a 2018-as fesztiválon készült)