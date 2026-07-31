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Nemzetközi mesterkurzus és pajtakoncertek Lendvajakabfán

FAB Lendvajakabfalva
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A nemzetközi komolyzenei élet központja lesz három napra a Fesztivál Akadémia Budapest jóvoltából

A Fesztivál Akadémia Budapest (FAB) augusztusban háromnapos nemzetközi mesterkurzust rendez, és pajtakoncerteket tart a zalai Lendvajakabfán – tájékoztatták a szervezők szerdán az MTI-t.

A közlemény szerint az alig húszfős zalai kistelepülés augusztus 21. és 24. között valódi világfaluvá alakul, a nemzetközi komolyzenei élet különleges találkozóhelyévé válik. A FAB háromnapos nemzetközi mesterkurzusára a világ nyolc országából érkeznek fiatal művészek, akik a legjelentősebb európai és tengerentúli zenei intézmények hallgatói. A zenei műhelyt Fenyő László, a Karlsruhei Zeneművészeti Egyetem professzora vezeti. Esténként a Fesztivál Akadémia Budapestet alapító Kelemen Barnabás és Kokas Katalin hegedűművész-házaspár Harangosában és Pajtájában kamarakoncertekre is várják az érdeklődőket.

A koncerteken fellép Fenyő László csellóművész, Kokas Dóra csellóművész, Dani Imre zongoraművész, a mesterkurzus tíz kivételes fiatal résztvevője, valamint Kelemen Barnabás és Kokas Katalin.

Sokat köszönhet a FAB-nak a település

Mint a közleményben felidézik, Kelemen Barnabás Kossuth-díjas hegedűművész és Kokas Katalin Liszt-díjas hegedűművész, érdemes művész Lendvajakabfán találtak otthonra, saját pajtájuk az elmúlt években különleges kulturális térré alakult: rendszeresen ad otthont kamarakoncerteknek, mesterkurzusoknak és művészeti találkozásoknak. Az általuk 11 éve alapított FAB keretében indult útjára a nagy népszerűségnek örvendő FAB Springfest is, amely minden tavasszal gazdag zenei, színházi és családi programokkal tölti meg az Őrség és a Hetés legszebb településeit.

Lendvajakabfa közben országos szinten is figyelemre méltó fejlődést mutat, a Fényesfelde művésztelep megalakulása óta Magyarország öt leggyorsabban fejlődő kistelepülésének egyike lett, a FAB által a kulturális élet egyik meghatározó helyszínévé vált – hangsúlyozták a közleményben.

A szervezők arra is kitértek, hogy a lendvajakabfai mesterkurzus jól példázza a FAB küldetését: a világ legkiválóbb fiatal muzsikusait és nemzetközileg elismert művészeit olyan közegben hozza össze, ahol a természet, a közösség és a művészet egymást erősítik. Néhány napra egy apró zalai település a nemzetközi zenei élet találkozópontjává válik, bizonyítva, hogy a világszínvonal az ott megszülető értékeken múlik.

(Fotó: FAB)

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FAB Lendvajakabfalva

Nemzetközi mesterkurzus és pajtakoncertek Lendvajakabfán

magyarzene 2026-07-31

A nemzetközi komolyzenei élet központja lesz három napra a Fesztivál Akadémia Budapest jóvoltából A Fesztivál Akadémia Budapest (FAB) augusztusban háromnapos nemzetközi mesterkurzust rendez, és pajtakoncerteket tart a zalai Lendvajakabfán –

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Az International Council for Cultural Diplomacy célja, hogy előmozdítsa a kultúra, a művészet, a tudomány és a civilizációk közötti párbeszédet, erősítse a nemzetközi együttműködéseket.

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