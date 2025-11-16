Zenével a drogfogyasztás ellen

A következő hetekben fővárosi intézményekben folytatódik a Dirty Slippers zenekar Suliturné programja, amely mára az egyik legnagyobb kábítószer-ellenes ifjúsági programmá vált Magyarországon – közölte az együttes menedzsmentje az MTI-vel szombaton.



Felidézik: Lobó-Szalóky Lázár 2011-ben hozta létre a Suliturné programot, amely két részből áll: a zenészek egy fesztiválhangulatú koncertet adnak a diákoknak, majd közéjük ülnek és drogprevenciós előadást tartanak.



„Egyre nagyobb az igény erre a rendhagyó programra az iskolák és a fiatalok részéről is. A visszajelzések egyértelműen pozitívak, jelenleg több mint 200 iskola várakozik arra, hogy hozzájuk is eljussunk a Suliturnéval” – idézi a közlemény Lobó-Szalóky Lázárt.



A Dirty Slippers frontembere hozzátette: a zenekar nemrég tért vissza hét állomásos angliai turnéjáról, ahol kiderült: kinti lemezkiadójuk, a Reaction Management szeretné, ha a Suliturné program Magyarország után Angliában is elérhető lenne.

Elég volt a drogot népszerűsítő dalokból, vallják a zenekar tagjai

„Azt tapasztaljuk a Suliturné állomásain, hogy évről évre egyre nagyobb a problémát jelentenek a drogok a 14-18 éves korosztály számára. Mi zenészként elkötelezettek vagyunk 14 éve, hogy megmutassuk a fiataloknak: kizárólag a drogok, az alkohol és az önpusztító életmód nélkül érhetik el a céljaikat, élhetnek sikeres és boldog életet” – mondta el Lobó-Szalóky Lázár.



A zenész szerint nagyon aktuális ez a téma, hiszen „sajnos trendi lett olyan dalokat írni hazánkban is, amik a kábítószer fogyasztásra buzdítják a fiatalokat. Nincs semmilyen eszköz ezeknek a daloknak a terjedését meggátolni annak ellenére, hogy szerintem még maguk az előadók is tudják, hogy rendkívül káros, amit csinálnak. Ennél sokkal felelősségteljesebben kellene viselkedniük” – jegyezte meg Lobó-Szalóky Lázár.



A Dirty Slippers december 10-én az ORFK rendezvényén, majd december 12-én a BGSZC Pestszentlőrinci Technikumában folytatja a Suliturnét.