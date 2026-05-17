Loft Begi, Rúzsa Magdi és Bagossyék lesznek az idie húzónevek

A Több száz kiállító, köztük 150 borász várja a vendégeket a csütörtökön kezdődő Szegedi Borfesztiválon, amely idén tizenegy napig tart – tájékoztatta a programsorozatot szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatója az MTI-t.



A fesztivál idején a téren minden nap két színpadon szól a dzsessz és a blues, de lesznek a pop műfajához közelebb álló énekesek és bulizenekarok is. Péntekenként és szombatonként hajnal 2-ig dj-k is színesítik a zenei kínálatot.

A fiatal helyi zenészek is bemutatkoznak

A borfesztiválon belül, az első hétvégén rendezik a Dóm téri kavalkádot, ahol három napon át, a fogadalmi templom tövében koncertek szórakoztatják az egybegyűlteket. Pénteken mások mellett az indie-pop vonalat képviselő Blahalouisiana, majd Yamina lép színpadra, szombaton Rúzsa Magdi is koncertezik, majd a tűzijátékot követően Lotfi Begi fellépése következik. A hétvégét vasárnap a Bagossy Brothers Company zárja.



A Szeged napja ünnepségsorozat alatt az egész belváros összefüggő fesztiválhelyszínné alakul, mindez május 31-ig tart majd a Kincs tér a Dugonics téren. Itt kézműves portékákkal találkozhatnak a látogatók, a programok pedig a Sounds of Szeged színpadon zajlanak majd. A tehetségkutatón bemutatkozó feltörekvő zenekarok mellett itt is föllépnek neves előadok, és nemzetiségi táncházakat is szerveznek.