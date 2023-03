Koncert-showra készül az Isis Big Band

Isis Big Band koncert-show: 2023. 04. 23. 19 óra

AGORA – Művelődési és Sportház Szombathely

Szeretnék megszólítani a fiatalabb korosztályt is, hogy számukra is bemutathassák ezt az egyre népszerűbbé váló, csodálatos zenei stílust. Ezért a 2023-as Swing nagyjai koncertjük helyett -rendhagyó módon – a fiatalabb korosztály körében is kedvelt, világhírű énekes, Robbie Williams munkásságát kívánják bemutatni.

Robbie Williams egyike azon kevés világsztárnak, aki otthonosan mozog nem csak a pop és rock zene területén, hanem a swing világában is.

Swinges munkássága az 1990-es évek végén kezdődött, amikor ötödik szólóalbuma, a „Swing When You’re Winning” jelent meg 2001-ben. Az albumon olyan nagy klasszikusokat énekel, mint a „Mack the Knife”, „Beyond the Sea”, „Mr. Bojangles” és „Ain’t That a Kick in the Head”. A lemez világszerte hatalmas sikert aratott, és több mint 7 millió példányban kelt el.

Ezután Robbie Williams folytatta a swinges vonalat, és kiadta a „Live at the Albert” és a „Swings Both Ways” című albumokat is, amelyek szintén nagyon népszerűek lettek.

A swing műfajhoz való visszatérése a kritikusok és a rajongók körében is nagyon pozitív fogadtatásban részesült. A munkássága és előadásmódja a régi nagyokat Frank Sinatra-t, Dean Martint, Sammy Davis Juniort idézi modernebb hangszerelésben és Robbie Williams saját extravagáns stílusával átszőve.

A koncertshow célja, hogy ezt a sokszínűséget bemutassuk a közönségnek. A koncert első felében a már említett Swing When You’re Winning című albumának Royal Albert Hall-ban rögzített számait, míg a második félidőben a legismertebb slágereit (pl. Angels, Let Me Entertain You, Feel, Go Gentle) adjuk elő eredeti, nagyzenekari (big band + vonószenekar + vokál) felállásban.

Royal Albert Hall-ban rögzített DVD volt az egyik legjobban eladott zenei DVD Európában, 6-szoros platina lett az Egyesült Királyságban és 2-szeres platina Németországban

Mivel nem találtunk olyan országosan ismert énekest, aki mind a két félidőben játszott zene műfajban megfelelő otthonossággal mozogna, ezért több kiváló helyi énekessel kívántuk a koncertet megvalósítani:

Horváth Meggie énekes

Dell’ Amico Romeo (2021-es Italia-i Voice Senior döntőse)

Szabó Tibor a Weöres Sándor Színház igazgatója

Farkas Janó zenész, énekes

Vas István Andor jazz énekes, zongorista

A koncert-show gondolata, Robbie Williams 2014-es világkörüli turnéjának első állomásán, a budapesti Papp László Sportarénában tartott swing koncertjén fogalmazódott meg a zenekar vezetőjében, Pintér Róbertben, aki számára hatalmas élmény volt ez a koncert.

A koncert-show előkészületei azonban csak 2022 őszén indultak el. Komoly feladat volt a megfelelő kották beszerzése, a hangszerelések elkészítése, a közreműködők felkérése, valamint a megszokott swing nagyjai koncert helyett egy show gondolatának elfogadtatása a zenekarral és az énekesekkel.

A nagyszabású produkcióban 35 zenész, 8 énekes, 8 táncos vesz részt. A közel kétórás, 20 dalt tartalmazó show-ra a próbák 2022 novemberében indultak. A produkció – jellegéből fakadóan – kivételesen nem a Bartók Teremben, hanem az 1000 fő befogadására alkalmas Agora Művelődési és Sportházban kerül megrendezésre. Koncertet élőben rögzítik 6 kamerás felvétellel. A koncert időpontja sem véletlen. 2014. 04.25-én volt a budapesti koncert. Azonban 04.25-e idén keddre esik, ezért került 2 nappal korábbra a koncert időpont.

A produkció volumene nagyon komoly hang és fénytechnikát igényel, így a koncertshow költségei meghaladták az egyesület anyagi lehetőségeit. Azért, hogy széles rétegek számára elérhető legyen ez a különleges zenei produkció, alacsony jegyárat határoztak meg. Így viszont a jegyárak, kiegészítve az egyesület saját forrásával sem fedezték a költségeket. Ezért fontos megemlíteni, hogy sikerült egy névadó szponzort megnyerni a produkció támogatására a Galambos Trans Kft. személyében.

Mellettük még SZMJV Önkormányzata, valamint 16 cég és vállalkozás látott fantáziát ebben a különleges produkcióban és támogatták anyagilag is koncert-showt létrejöttét.

További közreműködők:

Kőszegi Vonósok, Scheer Bernadett és Uwe Scheer vezetésével

TánCentrum Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium táncosai, Novák Tamás vezetésével

Borosos Beatrix vokál

Katavics Enikő vokál

Kiss László vokál

Horváth Ákos a Weöres Sándor Színház színésze

A koncertshow látványvilágát a fantasztikus színpadkép, világítástechnika, pirotechnika, LED-falak, élőképes kivetítés, valamint táncosok teszik felejthetetlenné. A koncertshowt terveink szerint más városokban és külföldön is bemutatjuk a későbbiekben.

(Pintér Róbert az Isis Big Band Egyesület elnöke, főszervező)

További részletek:

isisbigband.hu