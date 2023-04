Kiss Kamilka és Lőrincz Ádám az aranykor fényűző stílusát a mai modern igényekhez igazítva hozza közel a közönséghez, mindezt 100%-ban magyar nyelven.

A formáció a kerek évfordulót méltó módon ünnepli meg, hiszen május 26-án, pénteken a Black Diamond Big Banddel kiegészülve lépnek fel a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ színháztermében. A repertoárt illetően annyit már tudhatunk, hogy a produkció „Pesti Sikk”, valamint a „Szupernő” lemezein megjelent saját dalai mellett az 1930-as évek olyan nagysikerű swing, latin feldolgozásai is helyet kapnak, mint a “New York, New York”, a “Mambo Italiano”, a “L-O-V-E”, vagy éppen a “Quizas, Quizas”. A rendhagyó alkalom zenei élményét három csodálatos vokalista is emeli tovább, valamint profi táncosok mutatják meg, hogy bizony napjainkban is nagy lendületet adhat ez a stílus.

És itt még mindig nem ér véget az összművészeti kavalkád, hiszen Ágoston Stefánia jövőre 20 éves divatmárkája, a TiCCi Rockabilly Clothing lenyűgöző bemutatójára is sor kerül, továbbá a tokaji Benkő Borház inspiráló borai szállítják le a swing éra ízeit.

„5256000 perc. Azaz 10 év. Ennyi ideje léptünk színpadra először a Kamilka & Pesti Sikk formációval. Megannyi koncertélmény, 3 lemez, sokszáz helyszín, díjak, fesztiválok, elismerések. De a Pest Sikk valójában mi magunk vagyunk. Ahogy az egyik dalunkban fogalmaztunk: ’Az ütőérben dübörög a sikk!’. Most, hogy eltelt 10 év, egy pillanatra megállunk megélni ennek az inspiráló és viszonzott szerelemnek az örömét!” – kezdte Kiss Kamilka. „Mert számunkra sokkal több ez, mint 10 év. Amiből kinőhetett ez a szerelemproject az egy végtelen időkapszula élmény, egy igazi életigenlő és önazonos találkozás. Az a Hollywood-i, tündöklő zenésfilmes időutazás, amit a zenénkben, az arculatunkban jelenítünk meg a jellemünk, a karakterünk része, itt és most, 2023-ban, Magyarországon. Meggyőződésem, hogy a lelkünk már egyszer biztosan járt ezen a bolygón, mert olyan ellenállhatatlan szerelmet érzünk ennek az art deco, szecessziós időszaknak az érája iránt, amely más módon megmagyarázhatatlan lenne számunkra. A csillogó swing korszak különleges hangulata, a kor építészete, a divat és gasztronómiai világa együtt és külön-külön is rabul ejt bennünket ebben a földi életünkben. Ezért is szeretnénk, ha a május 26-i nagykoncertükben nem csak a zenénkről, nem csak az elmúlt 10 év öröméről szólna, hanem az egész korszak lenyűgöző társművészeié is lehetne a porond.” – tette még hozzá.

A koncertre jegyek már kaphatók a jegymester hálózatában, valamint a helyszínen a jegypénztárban. A beugrók elővételben május elsejéig 5900 HUF-ért, azt követően pedig 6900 FT-ért válthatóak meg. A különleges, jubileumi esemény támogatója a Nemzeti Kulturális Alap és a 90.9 Jazzy Rádió.

Mrs. Budapest – Kamilka & Pesti Sikk Big Band Show

2023. május 26. Péntek. 19:00

Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ Színházterme

FACEBOOK EVENT: https://fb.me/e/4wYsS7GHv