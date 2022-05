Budaoest Bár, Dés László, Caramel – gazdag zenei programot kínál idén is az egyik legkülönlegesebb fővárosi kulturális centrum!

Május 21-én, az Irie Maffia koncertjével indul a Margitszigeti Szabadtéri Színpad idei évada, amelyben ismét világsztárokkal, neves hazai művészekkel, számos bemutatóval, opera-, musical- és balettprodukciókkal, valamint koncertekkel várják a közönséget.



Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház igazgatója, művészeti vezetője, a szabadtéri színpad csütörtöki évadnyitó sajtótájékoztatóján kiemelte: idén is rengeteg külföldi és hazai elismert művész érkezik a Margitszigeti Szabadtéri Színpadra. Céljuk, hogy színvonalas előadásaikkal – a hazai mellett – a nemzetközi közönség figyelmét is felkeltsék.

A könnyűzenei programban Fenyő Miklós, Dés László, Geszti Péter, Caramel és a Budapest Bár mellett, az idén megtalálható a Magashegyi Underground, a Magna Cum Laude és a Cotton Club Singers is. Az Egyesült Államokból érkező Pink Martini 3 év után lép fel újra a Margitszigeten, de több, évfordulót ünneplő együttes is helyett kapott az őszig tartó programban, akárcsak klasszikus és könnyűzenei életműkoncertek és lemezbemutatók is.

Szarka Tamás Esthajnal című lemezbemutató koncertjét a szerző és zenekara a Parno Graszt együttessel közösen adja elő, Reviczky Gábor színművész és Tóth Gabi énekes közreműködésével.

A margitszigeti színpadon tarja életműkoncertjét Jávori Ferenc (Fegya) a Budapest Klezmer Banddel. Emellett a Margitszigeten ünnepli a Szent Efrém Férfikar 20 éves jubileumát, 400 fős kórussal, Viktor Solomon sztárvendég fellépésével. A 100 Tagú Cigányzenekar is a Margitszigeten ünnepli megalakulása 35 éves évfordulóját, amelyet Berki László cigányprímás alapítónak szentel.

A májusi első program a szintén jubiláló Irie Maffia történetét bemutató, szimfonikusokkal bővített koncert, amelyet a színházba visszatérő Magashegyi Underground zenekar követ. Fenyő Miklós 25. alkalommal lép fel a Margitszigeten.

A csaknem négyhónapos programban szerepel a Tosca és az Attila című opera, a Kőszívű – A Baradlay-legenda, az Elisabeth és a Mozart! című musical, a Mária evangéliuma című rockopera, Szarka Tamás lemezbemutatója, valamint a Pink Martini együttes koncertje is.

A meghívott művészek között van Aida Garifullina, Maria Agresta, Francesco Meli, Sümegi Eszter, Bretz Gábor és Kálmándy Mihály operaénekes, Victor Solomon gospel-énekes, Pier Giorgio Morandi karmester és a Maribori Szlovén Nemzeti Színház Balettegyüttese.

Ezenfelül bejelentette: a Margitszigeti Színház saját produkciókat, dramatikus szcenírozott előadásokat hoz létre, továbbá koprodukciós konstrukcióban is dolgozik, mások mellett szakmai partnere a Magyar Állami Operaház és a Nemzeti Filharmonikusok.

Mint azt Bán Teodóra elmondta, idén többek között bemutatják Puccini Tosca című művét Francesco Meli, Sümegi Eszter és Kálmándy Mihály szereplésével, Kesselyák Gergely vezényletével. Verdi magyar vonatkozású operája, az Attila új bemutatóként tér vissza 18 év után a Margitszigetre, a címszerepben Bretz Gábor lép a közönség elé, partnere Maria Agresta olasz szoprán. Operagálát is műsorra tűznek, amelynek sztárvendége Aida Garifullina orosz szoprán, karmestere Pier Giorgo Morandi lesz.

Szente Vajk rendezésében mutatják be a Kőszívű – a Baradlay-legenda című musicalt. A Mozart! című musicalt a Veszprémi Petőfi Színházzal közös produkcióként láthatja a közönség, az Elisabeth című musical Kecskemétről érkezik, továbbá látható lesz a Mária Evangéliuma című rockopera is: Tolcsvay László, Müller Péter és Müller Péter Sziámi zenés művét a műfaj kiváló művészeinek és alkotóinak közreműködésével, megújult hangzásvilággal állítják színpadra Juronics Tamás rendezésében. A LantArt Produkció előadását június 6-án, pünkösdhétfőn láthatja a közönség a Margitszigeti Szabadtéri Színházban.

A Béjárt Ballet kiemelt táncosának sérülése miatt a “Wien, Wien, nur du Allein” című koreográfia nem kerülhet színre. Bán Teodóra elmondta, hogy a Margitszigeti Színház hasonlóan kitűnő balett-társulatot keresett az előadás pótlására: a Maribori Balettegyüttest, amelytől idén két karizmatikus darabot láthat a közönség a Margitszigeten. A Carmina Burana és a Tavaszi áldozat előadások Edward Clug, román koreográfus modern adaptációjában kerülnek színpadra július 1-jén.

A 25. Duna Karnevál gálaműsora Juhász Zsolt rendezésében, csaknem 300 táncművész közreműködésével, június 10-én látható a szabadtéri színház színpadán.

Bán Teodóra elmondta, hogy a Margitszigeti Víztoronyban idén is különleges kiállításoknak adnak helyet.

A Margitszigeti Színház programja elérhető a https://margitszigetiszinhaz.hu/ linken.

Idén sem maradnak el a kiállítások, de a saját fejlesztésű projektek sem!