Szerdán tartják, a Magyar Zene Házában a Paloznaki Jazzpiknik és a Fábián Juli Emlékalapítvány szervezésében

Fábián Juli barátai és egykori zenésztársai személyes hangvételű, zenés-beszélgetős megemlékezéssel tisztelegnek a 2017-ben fiatalon elhunyt énekesnő munkássága előtt. Az esten fellép többek között Palya Bea, Sena Dagadu, Tóth Vera és Szebényi Dániel – közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.



Mint írták, a Magyar Zene Házában rendezett eseményen a dalokon túl barátainak írt leveleivel, személyes történetekkel és egykori tárgyaival, fellépőruhákkal, hangszerekkel emlékeznek Fábián Juli életigenlő, színes személyiségére. A május 21-i est egyben a Shine című album debütálásának 10. évfordulója; a műsorban az albumon szereplő dalok közül is válogatnak a szervezők.



Az eseményt online árverés kíséri az Axioart felületén, amely során a szóban forgó tárgyak meg is vásárolhatók. Az aukción befolyt összegre pályázatot ír ki az alapítvány, amely a nehéz helyzetben lévő – beteg vagy munkaképtelen – zenészek és előadóművészeti háttérmunkások számára nyújt anyagi támogatást.

Nem tudott megküzdeni a halálos kórral

Az aukción Fábián Juli néhány személyes tárgya is kalapács alá kerül, de szerepelnek – mások mellett – Rick Astley személyes tárgyai, valamint egy olyan gitár, amely több Random Tripen szerepelt együtt Fábián Julival. A Fábián Juli Emlékalapítvány ezt a gitárt kifejezetten az emlékestre dedikáltatta több világsztárral, így a Thirty Seconds To Mars-ból Jared Leto, a Rag’n’Bone Man, Paul Kalkbrenner és a Sum 41 aláírása szerepel rajta. Az aukció szervező- és kommunikációs partnere a Paloznaki Jazzpiknik. Mint írták, Fábián Juli szerepe a kezdettől fogva fontos volt a piknik életében, személyisége és energiája része volt és marad a fesztiválnak.



A közleményben kiemelték: a Fábián Juli Emlékalapítvány missziója a könnyűzene és a dzsessz területén működő, egészségügyi és/vagy szociális okokból vészhelyzetben, válságban vagy valamilyen átmeneti állapotban lévő, rászoruló zenészek, zenei előadóművészek, oktatók, zeneszerzők és a zenei produkciókban közreműködő egyéb szakemberek segítése; a szociális és/vagy egészségügyi élethelyzetük, fogyatékosságuk vagy korral kapcsolatos problémáik miatt tartósan vagy ideiglenesen művészetük vagy munkájuk gyakorlásában akadályoztatott művészek támogatása.



Fábián Juli 2017. december 16-án hunyt el rákbetegségben. Az énekesnő, dalszerző, dalszövegíró 37 éves volt. A szakma és a közönség által az egyik legtöbbre tartott magyar díva 2007-ben és 2008-ban a Montreux Jazz Voice Competition legjobb nyolc énekese közé jutott. A dzsessz és a pop műfajában számos sikeres produkció részese volt: szerepelt az Erik Sumo Bandben, a Barabás Lőrinc Eklektric-ben, de készített lemezt a Fábián Juli Jazz Riff-fel, Sárik Péter zongoristával és Zoohackerrel is.