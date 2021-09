Dobost kergetett a The Wallkids

Nem várt bonyodalmak adódtak a legújabb klipjük forgatásán!

Az egri punk-rock srácok leforgatták legújabb klipjüket a Hiába futsz! című dalukhoz.



A The Wallkids zenekar ismét Szabo Normannal forgatott, hiszen a tavalyi, Az élet szabadon című kisfilmjük igen jól sikerült, és a közönség is lelkesen fogadta. Az új storyboard szerint a srácok klipet forgatnának az új dalukra, de nincsen dobosuk, a rendező viszont úgy döntött, ha törik, ha szakad, forgatni kell.



És ha ennyi bonyodaom még nem lenne elég, a balek asszisztens, csak a feszültséget kelti a felvétel közben a kétbalkezességével, még Jason 2.0-ás változatát is betuszkolja, hátha jó lesz dobosnak.



De nem menekül a sorsa elől, ugyanis a fiúk jobb ötlet híján az asszintens srácot ültetik be a dob mögé, akiről kiderül, hogy profin üti a bőröket. Az utolsó harmadra összeáll a zenekar, és rutinosan pózolnak a kamerák előtt.



A The Wallkids csapata, ha nem poénos történeteket forgat, akkor a próbateremben gyakorolnak, és írják az új dalokat. A következő nagylemez munkálatait nem sietik el, egyszerű, de jól összerakot számokat szeretnének írni.



Visszatérnek a 90-es évek végén létezett, vidám, lendületes, három akkordos pop-punk dalok hangulatához. Most, hogy a Junkies visszatérése immáron véglegesen nem fog megtörténni, ezért szint ők az egyetlenek, akik a kommersz punk zászlaját viszik tovább…



Addig is kedvcsinálónak fogadjátok szeretettel az új klipjüket!

A Nádasi István, azaz Gibbon vezette The Wallkids 2016-ban alakult, a 11 számot tartalmazó első nagylemezük, az Erről ennyit! pedig három évvel a megalakulás után, 2019-ben jelent meg. Stílusuk a Green Day és a Blink-182 vonalát követi, azaz könnyed, dallamos punk-rock.

Jelenleg negyedik dobosukat fogyasztják – aki ezek szerint kiváló asszisztencia is –, amúgy az eredeti tagok állnak a színpadon.

Vélhetően ők az egyetlenek a mai magyar zenei szcénában, akik nem félnek komolytalanul megjelenni a klipeken sem! De így üde színfoltjai a magyar rockszcénának, remeélhetőleg még sokáig így lesz, és az tizedik nagylemezükről is írhatunk a magyar zene.eu-n!