Október 14-én, A zene szabadsága című esttel

Aznap este a Philharmonie Luxembourg ad otthont A zene szabadsága című estnek, amelyen Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, a Cziffra Fesztivál művészeti vezetője Chopin, Liszt és Ravel műveivel mutatja be Cziffra György művészetének egyik legfontosabb vonását, az előadói szabadságot. Az esemény az 1956-os forradalom 70. évfordulójának is emléket állít a Brüsszeli Liszt Intézettel közösen – közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.

A European School Luxembourg közönsége előadás és koncert, az Ágyúk és virágok kiállítás, valamint Cziffra életrajzi dokumentumfilmjének vetítése során ismerheti meg a zongoraművész pályáját és életútját. A nemzetközi évad fontos pillére a tehetséggondozás: Brüsszelben a Royal Conservatory of Brussels hallgatóinak tartott mesterkurzus és a fiatal magyar tehetség, Szőcs Henrik bemutatkozása kapcsolódik a fesztiválhoz.

A Cziffra Fesztivál Tehetség-díjasa október 22-én a Brüsszeli Liszt Intézetben ad zongoraestet a Fókuszban a fiatalok sorozat részeként. A koncert egyúttal a fesztivál egyik legfontosabb küldetését is képviseli, lehetőséget teremt arra, hogy a fiatal magyar muzsikusok nemzetközi színpadokon mutatkozhassanak be.

Az óceán túloldalán folytatódik az évad

November 16-án New Yorkban folytatódik a nemzetközi évad. Balázs János tavalyi debütálását követően tér vissza a Carnegie Hallba, ahol a Zankel Hallban Hommage a Cziffra címmel ad szólóestet. A Cziffra György előtt tisztelgő koncerten Schumann, Liszt, Chopin és Ravel művei hangzanak el, megidézve a magyar zongoraiskola virtuóz előadói hagyományát.

Az évad második felében folytatódik a Cziffra Fesztivál és a Royal Philharmonic Orchestra együttműködése. A londoni Cadogan Hallban Liszt Hungarian Fantasy – Hommage a Cziffra címmel valósul meg koncert, amelyen Liszt, Bartók és Kodály műveivel tisztelegnek Cziffra György és a magyar zeneművészet előtt. A világhírű zenekar Emilia Hoving vezényletével lép színpadra, Elsa Bradley cimbalomművész és Balázs János közreműködésével.