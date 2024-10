Jövőre viszont jubileumi koncerttel jelentkezik Soltész Rezső

A Legyen szép és boldog a karácsony című anyag dupla vinylen és dupla CD-n is megjelent. A kiadványon a legismertebb karácsonyi dalok hallhatóak szimfonikus kísérettel, a legkorszerűbb technikával rögzítve – közölte az InConcert Produkció kedden az MTI-vel.



A népszerű énekes által előadott karácsonyi dalok 2025 decemberében a Soltész Rezső – 80 év, 80 karácsony legszebb dallamai című koncerten hangzanak el. Az örökzöldek Zsoldos Béla hangszerelésében lesznek hallhatók, szimfonikus zenekar kíséretében.



Az előadás műsorában John Lennon, Irving Berlin, Bing Crosby, Franz Schubert és mások ismert szerzeményei szerepelnek, köztük a Hát boldog karácsonyt (So This Is Christmas), a Csendes éj (Silent Night), az Ave Maria, az Ó, szép fenyő (O Tannenbaum), a Száncsengő (Jingle Bell) vagy a Szép ünnep (White Christmas). Ezek mellett számos népszerű dal hangzik el az ünnepi esten.

A dalokat a népszerű énekes jövőre, december 26-án a 80. születésnapjához is kapcsolódó koncerten adja elő az Erkel Színházban.

61 év zenei karrier méltó ünneplése lesz

Az énekesként, dalszerzőként, szövegíróként, később pedig lapkiadóként ismertté vált Soltész Rezső 1963-ben kezdett zenélni amatőr zenészként a Rangers együttesben. 1968-ban a Ki mit tud? után megalakult Corvina együttes vezetője lett. 1972-ben részt vett a táncdalfesztiválon. A Corvina megszűnése után 1978-ban megalapította az Oxigén együttest, 1979-ben pedig szólóénekesi pályára lépett.



Az 1981-es táncdalfesztiválon Szóljon hangosan az ének! című slágerével aratott sikert, a dal 1982-ben az azonos című nagylemez egyik számaként is megjelent. 2021-ben feldolgozta a Brian élete című vígjáték Eric Idle által írt betétdalát Nézd az élet jó oldalát címmel.