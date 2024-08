ABBA-dallamok, Neoton Show az idei, immáron 33-ik rendezvénysorozaton!

Pénteken kezdődik a 33. Palóc Napok és Városnapok programsorozata a felvidéki Füleken. A háromnapos eseményen koncertek, színházi előadások, kézműves foglalkozások is várják az érdeklődőket – tájékoztatta az MTI-t a Füleki Városi Művelődési Központ igazgatója kedden.

Tóth Éva elmondta: pénteken ünneplik a város önkéntes tűzoltó egyesülete megalakulásának 130. évfordulóját a füleki vár udvarán. Az eseményhez kiállítás is kapcsolódik, amelynek megnyitója délután lesz a Városi Honismereti Múzeumban. A fesztivál hivatalos megnyitójára – amelynek része a városi díjak átadása is – a várudvaron kerül sor. Az ünnepi műsorban Tóbisz Titusz operaénekes, a Melódia Női Kar és a Pro Kultúra Férfikar is színpadra lép. A nap zárásaként az ABBORN (Abba Tribute) együttes show-ját láthatja a közönség.

Szombaton lesznek a legjobb és legtradícionálisabb zenekarok!

Szombat délelőtt a szervezők a családokat várják a várudvarba, ahol a Paramisi Társulat fellépésén kívül a Klárisok zenekar interaktív koncertjét és a Divadlo Portál színház előadását is megtekinthetik. A színpadi programok mellett kézműves foglalkozásokkal, népi játékokkal, kézzel hajtott körhintával, íjászattal és mászófallal várják a látogatókat a várudvaron. Délután a Traditional Dixie Stompers együttes zenei kíséretével tűzoltó bemutatót tart az önkéntes egyesület, míg a Sávolyi úton a hagyományos nyitott pincék napjára várják az érdeklődőket. Este a várudvaron helyi zenekarok lépnek fel. A Steve Misik & Co. együttes fellépése után a Póker együttes ad koncertet, majd az Infinity Music Band Neoton Show-ja zárja az estét.

Vasárnap tartják az ünnepi szentmisét és a körmenetet. Délután sportprogram lesz, a stadionban bajnoki labdarúgó-mérkőzésen szurkolhatnak a drukkerek. A programsorozat zárásaként a Csókos asszony című operettet tekintheti meg a közönség este a Városi Művelődési Központ színháztermében a Pesti Művész Színház előadásában.

A Palóc Napokat és a Füleki Városnapokat a Füleki Városi Művelődési Központ, Fülek Város és partnereik szervezik a Kisebbségi Kulturális Alap, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat és a Nadácia SPP alapítvány támogatásával.

(címlapi fotonkón az ABBORN együttes tagjai)